Герої серед нас: з'ясувалися подробиці про Іллю Самойленка з "Азова"
Офіцер управління розвідки і боєць полку "Азов" Ілля Самойленко втратив у бойових діях ліву руку і має титановий механічний протез.
Про це повідомляє оперативний ЗСУ в Telegram-каналі.
"Іллю Самойленко з "Азова" за останній час знає кожен. Але не всі знають: він втратив у бою ліву руку. Зараз у нього титановий механічний протез; також Ілля втратив праве око. Тепер око штучне", - сказано в повідомленні.
Також відомо, що до війни Ілля навчався на історичному факультеті Київського університету, тому мріє завершити навчання після перемоги.
Ілля Самойленко в бойових діях втратив руку (фото: t.me/operativnoZSU)
Нагадаємо, що 8 травня офіцер управління розвідки Ілля Самойленко дав прес-конференцію в режимі онлайн з заводу "Азовсталь", де він знаходиться з побратимами.
В черговий раз він повторив, що його військові не збираються здаватися російським окупантам.
Як ми раніше писали, у полку" Азов " пояснили, чому воюють за Маріуполь.
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