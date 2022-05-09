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Герої серед нас: з'ясувалися подробиці про Іллю Самойленка з "Азова"

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Маріуполь, Понеділок 09 травня 2022 15:23
Герої серед нас: з'ясувалися подробиці про Іллю Самойленка з "Азова" Ілля Самойленко в Маріуполі бореться за всю Україну (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Офіцер управління розвідки і боєць полку "Азов" Ілля Самойленко втратив у бойових діях ліву руку і має титановий механічний протез.

Про це повідомляє оперативний ЗСУ в Telegram-каналі.

"Іллю Самойленко з "Азова" за останній час знає кожен. Але не всі знають: він втратив у бою ліву руку. Зараз у нього титановий механічний протез; також Ілля втратив праве око. Тепер око штучне", - сказано в повідомленні.

Також відомо, що до війни Ілля навчався на історичному факультеті Київського університету, тому мріє завершити навчання після перемоги.

Герої серед нас: з'ясувалися подробиці про Іллю Самойленка з &quot;Азова&quot;Ілля Самойленко в бойових діях втратив руку (фото: t.me/operativnoZSU)

Нагадаємо, що 8 травня офіцер управління розвідки Ілля Самойленко дав прес-конференцію в режимі онлайн з заводу "Азовсталь", де він знаходиться з побратимами.

В черговий раз він повторив, що його військові не збираються здаватися російським окупантам.

Як ми раніше писали, у полку" Азов " пояснили, чому воюють за Маріуполь.

Читайте також, полк "Азов" назвав втрати окупантів у Маріуполі.

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