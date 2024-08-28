Яблоки гниют на дереве? Что делать, чтобы спасти урожай

Наверное, вы видели, что некоторые яблоки и другие фрукты начинают гнить уже на ветвях дерева. Особенно жаль, когда эта проблема затрагивает многие плоды. На самом деле? эта болезнь называется монилиозом. Почему она возникает и как с ней бороться?
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о признаках и причинах монилиоза яблок и дает советы, как его преодолеть.
Монилиоз - это опасное грибковое заболевание, которое может существенно повлиять на урожайность плодовых деревьев. Особенно часто оно поражает яблони, нанося значительный вред как растениям, так и садоводам.
Монилиоз яблони проявляется несколькими характерными симптомами. Первые признаки заболевания появляются на цветках и завязях. На начальной стадии на цветках образуются быстро расширяющиеся коричневые пятна. Постепенно они могут покрывать всю цветочную часть, и цветки начинают сохнуть и опадать.
В дальнейшем гриб может поражать и плоды, вызывая их гниение. На плодах появляются коричневые пятна, быстро увеличивающиеся в размерах, а плоды становятся мягкими и начинают гнить.
Монилиоз распространяется из-за споров гриба Monilinia, переносимых ветром, дождем и насекомыми. Гриб легко проникает из-за повреждений на поверхности плодов и листьев, а также через естественные отверстия, такие как цветочные чашечки.
Сухая и тёплая погода способствует быстрому распространению заболевания, особенно в условиях высокой влажности.
Профилактика и уход
Лучшим способом борьбы с монилиозом является профилактика. Регулярный уход за садом включает в себя:
Химические средства
Если монилиоз уже проявился, нужно использовать фунгициды. Наиболее эффективные препараты включают:
Органические методы
Если вы предпочитаете органические методы, можно использовать:
Здоровые растения менее подвержены заболеваниям.
Обеспечьте своим яблоням достаточное количество питательных веществ и воды, чтобы они могли противостоять вредным грибкам. Правильный уход и регулярные проверки помогут поддерживать здоровье ваших деревьев и предотвратить развитие монилиоза.
Монилиоз яблони - серьезное заболевание, требующее внимания и своевременной реакции. Правильная профилактика, использование химических и органических методов борьбы, а также поддержание общего здоровья растений помогут оградить ваш сад от этого вредного гриба.
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При написании материала использовались следующие источники: издания Old Farmer's Almanac, Bob Vila, Gardener's Path .