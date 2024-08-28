Яблоки гниют на дереве? Что делать, чтобы спасти урожай

Что такое монилиоз

Монилиоз - это опасное грибковое заболевание, которое может существенно повлиять на урожайность плодовых деревьев. Особенно часто оно поражает яблони, нанося значительный вред как растениям, так и садоводам.

Монилиоз яблони проявляется несколькими характерными симптомами. Первые признаки заболевания появляются на цветках и завязях. На начальной стадии на цветках образуются быстро расширяющиеся коричневые пятна. Постепенно они могут покрывать всю цветочную часть, и цветки начинают сохнуть и опадать.

В дальнейшем гриб может поражать и плоды, вызывая их гниение. На плодах появляются коричневые пятна, быстро увеличивающиеся в размерах, а плоды становятся мягкими и начинают гнить.

Как распространяется монилиоз

Монилиоз распространяется из-за споров гриба Monilinia, переносимых ветром, дождем и насекомыми. Гриб легко проникает из-за повреждений на поверхности плодов и листьев, а также через естественные отверстия, такие как цветочные чашечки.

Сухая и тёплая погода способствует быстрому распространению заболевания, особенно в условиях высокой влажности.

Какие методы борьбы с монилиозом

Профилактика и уход

Лучшим способом борьбы с монилиозом является профилактика. Регулярный уход за садом включает в себя:

Удаление пораженных частей растений. Своевременно обрезайте и утилизируйте больные цветки, плоды и ветки, чтобы предотвратить распространение болезни.

Своевременно обрезайте и утилизируйте больные цветки, плоды и ветки, чтобы предотвратить распространение болезни. Улучшение вентиляции. Обеспечьте достаточное расстояние между деревьями для улучшения циркуляции воздуха. Это поможет уменьшить влажность и предотвратить развитие гриба.

Обеспечьте достаточное расстояние между деревьями для улучшения циркуляции воздуха. Это поможет уменьшить влажность и предотвратить развитие гриба. Обрезка и формирование кроны. Регулярно обрезайте лишние и загущенные ветки, чтобы избежать образования тени и поддерживать хорошую вентиляцию.

Химические средства

Если монилиоз уже проявился, нужно использовать фунгициды. Наиболее эффективные препараты включают:

Препараты на основе медисодержащих средств. Медь эффективно борется с разными грибковыми заболеваниями, включая монилиоз. Возделывайте растения до и после цветения.

Медь эффективно борется с разными грибковыми заболеваниями, включая монилиоз. Возделывайте растения до и после цветения. Системные фунгициды. Они проникают в растения и действуют изнутри, защищая их от новых инфекций. Обработку следует производить в соответствии с инструкциями на упаковке.

Органические методы

Если вы предпочитаете органические методы, можно использовать:

Экстракты растений. Отвары и настои из чеснока, лука или крапивы обладают антисептическими свойствами и могут помочь в борьбе с монилиозом.

Отвары и настои из чеснока, лука или крапивы обладают антисептическими свойствами и могут помочь в борьбе с монилиозом. Мел и древесная зола. Мел и зола, добавленные в почву, могут создать неблагоприятные условия для роста гриба.

Используйте опрыскивание фунгицидами для борьбы с монилиозом (фото: Freepik.com)

Поддержка здоровья растений

Здоровые растения менее подвержены заболеваниям.

Обеспечьте своим яблоням достаточное количество питательных веществ и воды, чтобы они могли противостоять вредным грибкам. Правильный уход и регулярные проверки помогут поддерживать здоровье ваших деревьев и предотвратить развитие монилиоза.

Монилиоз яблони - серьезное заболевание, требующее внимания и своевременной реакции. Правильная профилактика, использование химических и органических методов борьбы, а также поддержание общего здоровья растений помогут оградить ваш сад от этого вредного гриба.