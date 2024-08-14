Беда с помидорами: почему томаты не краснеют и как спасти урожай

Это большое разочарование, когда несколько месяцев работы в огороде приносят странный результат: ваши помидоры выросли большими, но остаются зелеными. В чем дело и как можно помочь в этой ситуации?

РБК-Украина (проект Styler) дает вам советы, как можно сделать большие, но зеленые помидоры красными и спелыми.

Почему томаты очень медленно созревают?

Созревание томатов зависит от нескольких факторов.

Погода. Поздние сорта, которые созревают в августе-сентябре, часто не меняют цвет из-за холода. Даже если днем тепло, ночные температуры часто опускаются ниже 15°C, что заставляет помидоры прекращать развитие. Растение останавливается на месте - прекращается рост листьев, созревание плодов.

Чрезмерные подкормки, особенно азотом. Томатам азот нужен только в начале вегетации, а в августе подкормку можно вообще прекратить. Если очень хочется, можно произвести обработку листьев раствором золы или монокалия фосфата.

Чрезмерное количество зеленоватой массы. Необрезанные нижние листья, боковые побеги, активно растущая верхушка - все это требует от растения энергии и сил.

Как создать стресс для ускорения созревания

Задача любого живого существа на этой планете - дать потомство любой ценой. Для томатов эта задача состоит в выращивании семян.

Когда растение ощущает угрозу своей жизни, оно бросает все силы на то, чтобы дать потомство, то есть вырастить семена, способные прорасти. А прорастают только семена из созревших плодов.

Поэтому самый простой способ заставить помидоры созревать - создать угрозу для их жизни, то есть стрессовую ситуацию.

Шприц - очень полезный инструмент на огороде. И кто бы представил, что помидоры любят водку? (фото: Freepik.com)

Методы ускорения созревания

Травмирование растения

Надо сделать острым ножом вертикальный разрез на высоте 15 см от земли и вставить туда зубочистку или медную проволоку. Это помогает предотвратить поражение куста фитофторой и заставляет растение направить все свои силы на ускоренное созревание плодов.

Или если все плоды уже налились, достигли сортовых размеров и готовы покраснеть, можно обрезать на растении все листья или обрезать их до налитых кистей.

Можно только надломить кисть, которая готова к созреванию. Важно не сломать ее, а лишь слегка надломить, чтобы повредилась часть тканей стебля.

Прокалывание плодов

Чтобы ускорить красноту бурых помидоров, можно воспользоваться методом прокалывания плодов. Для этого нужно предварительно дезинфицировать иглу или зубочистку в марганцовке и проколоть кожицу плодов в 2-3 местах.

Однако следует учитывать, что такие плоды не могут долго сохраняться из-за нарушения целостности кожуры. Зато они лучше консервируются, так как маринад или рассол проникает быстрее внутрь помидоров.

Спиртовые инъекции

Также можно использовать метод спиртовых инъекций. Для этого необходимо с помощью шприца ввести 0,5 мл водки в каждый зеленый или белый плод томата, достигший своих сортовых размеров.

Укол следует производить в месте прикрепления плодоножки к плоду. После такой процедуры краснота помидора начнется через 12-15 дней.

Опрыскивание раствором соды

Для приготовления раствора нужно растворить 1 чайную ложку соды в 1 литре воды. Опрыскивать зеленые или бурые помидоры следует раз в неделю. Такая процедура не только ускоряет созревание томатов, но и улучшает их вкус.

Использование этилена

Чтобы ускорить процесс созревания зеленых помидоров в домашних условиях, можно использовать способ стимулирования спелыми плодами. Для этого нужно положить в коробку с зелеными плодами один красный помидор, выделяющий этилен.

Этот газ способствует быстрому покраснению окружающих плодов и ускоряет процесс созревания зеленых помидоров на 10-15 дней.

Также для этого можно использовать яблоки, бананы или грецкие орехи. Эти продукты также активно выделяют этилен, что способствует ускоренному созреванию помидоров вдвое быстрее.