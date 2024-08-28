Яблука гниють на дереві? Що робити, щоб врятувати врожай

Напевно ви бачили, що деякі яблука та інші фрукти починають гнити вже на гілках дерева. Особливо шкода, коли ця проблема торкається багатьох плодів. Насправді ця хвороба називається моніліоз. Чому вона виникає та як з нею боротися?
РБК-Україна (проект Styler) розповідає про ознаки та причини моніліоза яблук, та дає поради, як його подолати.
Моніліоз - це небезпечне грибкове захворювання, яке може суттєво вплинути на врожайність плодових дерев. Особливо часто воно вражає яблуні, завдаючи значної шкоди як рослинам, так і садівникам.
Моніліоз яблуні проявляється кількома характерними симптомами. Перші ознаки хвороби з’являються на квітках і зав’язях. На початковій стадії на квітках утворюються коричневі плями, які швидко розширюються. Поступово вони можуть покривати всю квіткову частину, і квітки починають сохнути і опадати.
Надалі гриб може вражати і плоди, викликаючи їх гниття. На плодах з’являються коричневі плями, які швидко збільшуються в розмірах, а плоди стають м’якими і починають гнити.
Моніліоз розповсюджується через спори гриба Monilinia, які переносяться вітром, дощем і комахами. Гриб легко проникає через пошкодження на поверхні плодів і листя, а також через природні отвори, такі як квіткові чашечки.
Суха і тепла погода сприяє швидкому розповсюдженню захворювання, особливо в умовах високої вологості.
Профілактика та догляд
Найкращим способом боротьби з моніліозом є профілактика. Регулярний догляд за садом включає:
Хімічні засоби
Якщо моніліоз вже проявився, необхідно використовувати фунгіциди. Найбільш ефективні препарати включають:
Органічні методи
Якщо ви надаєте перевагу органічним методам, можна використовувати:
Здорові рослини менш підлягають захворюванням.
Забезпечте своїм яблуням достатню кількість поживних речовин і води, щоб вони могли протистояти шкідливим грибкам. Правильний догляд і регулярні перевірки допоможуть підтримувати здоров'я ваших дерев і запобігти розвитку моніліозу.
Моніліоз яблуні - серйозне захворювання, яке потребує уваги і своєчасної реакції. Правильна профілактика, використання хімічних і органічних методів боротьби, а також підтримка загального здоров’я рослин допоможуть захистити ваш сад від цього шкідливого гриба.
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При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: видання Old Farmer's Almanac, Bob Vila, Gardener's Path.