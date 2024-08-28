Яблука гниють на дереві? Що робити, щоб врятувати врожай

Що таке моніліоз

Моніліоз - це небезпечне грибкове захворювання, яке може суттєво вплинути на врожайність плодових дерев. Особливо часто воно вражає яблуні, завдаючи значної шкоди як рослинам, так і садівникам.

Моніліоз яблуні проявляється кількома характерними симптомами. Перші ознаки хвороби з’являються на квітках і зав’язях. На початковій стадії на квітках утворюються коричневі плями, які швидко розширюються. Поступово вони можуть покривати всю квіткову частину, і квітки починають сохнути і опадати.

Надалі гриб може вражати і плоди, викликаючи їх гниття. На плодах з’являються коричневі плями, які швидко збільшуються в розмірах, а плоди стають м’якими і починають гнити.

Як розповсюджується моніліоз

Моніліоз розповсюджується через спори гриба Monilinia, які переносяться вітром, дощем і комахами. Гриб легко проникає через пошкодження на поверхні плодів і листя, а також через природні отвори, такі як квіткові чашечки.

Суха і тепла погода сприяє швидкому розповсюдженню захворювання, особливо в умовах високої вологості.

Які є методи боротьби з моніліозом

Профілактика та догляд

Найкращим способом боротьби з моніліозом є профілактика. Регулярний догляд за садом включає:

Видалення уражених частин рослин. Своєчасно обрізайте і утилізуйте хворі квітки, плоди і гілки, щоб запобігти розповсюдженню хвороби.

Своєчасно обрізайте і утилізуйте хворі квітки, плоди і гілки, щоб запобігти розповсюдженню хвороби. Покращення вентиляції. Забезпечте достатню відстань між деревами для покращення циркуляції повітря. Це допоможе зменшити вологість і запобігти розвитку гриба.

Забезпечте достатню відстань між деревами для покращення циркуляції повітря. Це допоможе зменшити вологість і запобігти розвитку гриба. Обрізка і формування крони. Регулярно обрізайте зайві та загущені гілки, щоб уникнути утворення тіні і підтримувати хорошу вентиляцію.

Хімічні засоби

Якщо моніліоз вже проявився, необхідно використовувати фунгіциди. Найбільш ефективні препарати включають:

Препарати на основі мідьсодержащих засобів. Мідь ефективно бореться з різними грибковими захворюваннями, включаючи моніліоз. Обробляйте рослини до і після цвітіння.

Мідь ефективно бореться з різними грибковими захворюваннями, включаючи моніліоз. Обробляйте рослини до і після цвітіння. Системні фунгіциди. Вони проникають у рослини і діють зсередини, захищаючи їх від нових інфекцій. Обробку слід проводити відповідно до інструкцій на упаковці.

Органічні методи

Якщо ви надаєте перевагу органічним методам, можна використовувати:

Екстракти рослин. Відвари і настої з часнику, цибулі або кропиви мають антисептичні властивості і можуть допомогти в боротьбі з моніліозом.

Відвари і настої з часнику, цибулі або кропиви мають антисептичні властивості і можуть допомогти в боротьбі з моніліозом. Крейда і деревна зола. Крейда і зола, додані в ґрунт, можуть створити несприятливі умови для росту гриба.

Використайте оприскування фунгіцидами для боротьби з моніліозом (фото: Freepik.com)

Підтримка здоров’я рослин

Здорові рослини менш підлягають захворюванням.

Забезпечте своїм яблуням достатню кількість поживних речовин і води, щоб вони могли протистояти шкідливим грибкам. Правильний догляд і регулярні перевірки допоможуть підтримувати здоров'я ваших дерев і запобігти розвитку моніліозу.

Моніліоз яблуні - серйозне захворювання, яке потребує уваги і своєчасної реакції. Правильна профілактика, використання хімічних і органічних методів боротьби, а також підтримка загального здоров’я рослин допоможуть захистити ваш сад від цього шкідливого гриба.