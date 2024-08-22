Если урожай не радует. 10 главных ошибок на огороде

Пора собирать урожай на огороде, а он вас как-то не радует ни размером, ни качеством. Возможно, дело в том, что вы не знаете базовые правила, которые нельзя нарушать, чтобы ваш труд не сошел на нет. Что именно не советуют делать в городе опытные хозяева?

РБК-Украина рассказывает, какие действия на огороде приведут к печальным результатам и что не нужно делать садоводу и огороднику.

Неправильно рассчитаны размеры растений

Часто садоводы забывают о том, сколь большими вырастут их растения. Поэтому на участке может возникнуть настоящий хаос - большие деревья мешают другим культурам, затеняя их и лишая света.

Чтобы избежать таких проблем, тщательно планируйте, сколько места понадобится каждому растению, и не забывайте об их размерах во взрослом возрасте. Правильный расчет пространства поможет вашему саду выглядеть ухоженно и упорядоченно.

Помните, что обильно разрастающиеся растения могут стать преградой для соседних культур.

Неправильное место для посадки

Еще одной распространенной ошибкой является выбор неверного места для посадки растений.

Каждая культура имеет свои предпочтения: одни любят солнечный свет, другие предпочитают полутени или защиту от ветра. Выбор неправильного места может привести к тому, что растение либо сгорит под палящим солнцем, либо высохнет в тени.

Не забывайте, что лучше подбирать растения в соответствии с условиями, а не пытаться изменить условия под них.

Когда нет опоры

Многие овощи, такие как помидоры и огурцы, лучше растут, когда имеют опору. Специальные клетки для помидоров или сетки для огурцов помогут растениям поддерживаться и развиваться здоровыми.

Сопротивления обеспечивают лучшую циркуляцию воздуха, что важно для предотвращения болезней. Здоровые растения с хорошей опорой покажут наилучший результат.

Позаботьтесь о поддержке для своих культур и обеспечьте им комфортный рост (фото: Pxhere.com)

Пренебрежение осенней перекопкой

После сбора урожая не забудьте про осеннее перекапывание! Многие садоводы считают, что сорняки и вредители сами погибнут зимой, но это не так. Личинки вредителей и семян сорняков могут спокойно пережить зиму в верхних слоях почвы.

Перекапывание поможет вам избавиться от зимующих вредителей и подготовить почву к новому сезону. Этот простой шаг обеспечит вам здоровый урожай без лишних хлопот.

Неправильное использование удобрений

Когда дело доходит до подкормки растений, садоводы могут переусердствовать. Помните, что лучше не досыпать, чем пересыпать удобрениями - излишек может "сжечь" растения.

Каждое удобрение имеет свои особенности и не все подходят для каждой культуры. К примеру, картофель не переносит хлор, а другие культуры могут не реагировать хорошо на высокое содержание азота.

Оставайтесь осторожными и соблюдайте рекомендации, чтобы ваши растения получали именно то, что им нужно.

Несвоевременное укрытие растений

Когда первые заморозки уже близки, многие садоводы бросаются накрывать растения. Но спешка в этом вопросе может оказаться губительной - если накрыть сад слишком рано, под пленкой может накопиться конденсат, и растения погибнут от гниения.

Дождитесь стойких морозов и только тогда укрывайте растения. К начальным заморозкам можно применить мульчу для защиты корней. Правильное время для укрытия - это залог здоровья ваших растений.

Слишком ранняя посадка

Весенние заморозки могут быть очень коварными, поэтому не спешите высаживать нежные культуры. Если ночью температура может упасть ниже нуля, ваши растения могут пострадать. Пока ночная температура не достигнет 12 градусов по Цельсию, лучше держать овощи под укрытием.

Используйте ткань, тепличные рамы или другие способы защиты ваших растений. Дайте им немного больше времени, чтобы адаптироваться к новым условиям.

Перелив или недолив

Полив - это важная часть ухода за растениями, но нужно соблюдать меру. Большинство культур требует около 2,5 см воды в неделю.

Для контроля количества осадков используйте датчики дождя и капельные системы полива. Однако избыток воды может быть столь же вредным, как и ее дефицит - это может привести к трещинам на дынях и помидорах или желтению листьев.

Лейка - лучший друг огородника (фото: Freepik.com)

Слишком густые посадки

Иногда садоводы увлекаются и сажают растения слишком близко друг к другу. Это может препятствовать их развитию и здоровью.

Томатам, например, требуется достаточно пространства для циркуляции воздуха - размещайте их на расстоянии 60-90 см друг от друга. Другие культуры, такие как брокколи и цветная капуста, также нуждаются в личном пространстве.

Правильное расположение растений поможет избежать конкуренции и обеспечит обильный урожай.

Когда забыли улучшить почву

Почва - это основа вашего урожая, поэтому не забывайте его улучшать. Добавьте компост или навоз, чтобы обеспечить растениям необходимые питательные вещества. Лучшее время для этого - ранняя весна, после того как почва немного подсохнет.

Проведите тест грунта или просто проверьте его в руках: если комок держит форму, но легко распадается, пора действовать. Здоровая почва - это залог богатого урожая.