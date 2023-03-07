Готовим Наполеон на скорую руку: килограмм вкусного торта без выпечки
Быстрый Наполеон - отличная альтернатива, когда не хочется убиваться на кухне над коржами, а вкусненького к чаю ну очень хочется. Предлагаем вам приготовить килограмм торта без выпечки. Главное в этом рецепте - набраться терпения и дождаться, пока он хоть немного пропитается.
Своим способом поделилась в Instagram Оксана Добровольская.
Составляющие:
- 350-400 г листового печенья на лепешке
- 2 яйца
- 2 ст. л. крахмала
- 2 ст. л. муки
- 4 ст. л. сахара
- 600 мл молока
- 100 г масла
Пошаговое приготовление
Объедините в одну массу яйца, сахар, крахмал, муку и сахар. Залейте молоком и поставьте на слабый огонь, постоянно варите помешивая до загустения. В конце добавьте 100 г сливочного масла.
Печенье разрежьте пополам и выложите пластами в форме для выпечки, перемажьте кремом в несколько слоев и отправьте торт в холодильник.
Наберитесь терпения и подождите несколько часов, чтобы он пропитался.
Несколько советов по приготовлению
Не делайте крем слишком сладким, ведь печенье, в отличие от коржей для Наполеона, сладкое.
Дайте торту хорошо пропитаться, ведь печенье тверже коржей.
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