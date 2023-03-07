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Готовим Наполеон на скорую руку: килограмм вкусного торта без выпечки

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Вторник 07 марта 2023 08:30
Готовим Наполеон на скорую руку: килограмм вкусного торта без выпечки Как приготовить быстрый Наполеон (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Быстрый Наполеон - отличная альтернатива, когда не хочется убиваться на кухне над коржами, а вкусненького к чаю ну очень хочется. Предлагаем вам приготовить килограмм торта без выпечки. Главное в этом рецепте - набраться терпения и дождаться, пока он хоть немного пропитается.

Своим способом поделилась в Instagram Оксана Добровольская.

Составляющие:

  • 350-400 г листового печенья на лепешке
  • 2 яйца
  • 2 ст. л. крахмала
  • 2 ст. л. муки
  • 4 ст. л. сахара
  • 600 мл молока
  • 100 г масла

Пошаговое приготовление

Объедините в одну массу яйца, сахар, крахмал, муку и сахар. Залейте молоком и поставьте на слабый огонь, постоянно варите помешивая до загустения. В конце добавьте 100 г сливочного масла.

Печенье разрежьте пополам и выложите пластами в форме для выпечки, перемажьте кремом в несколько слоев и отправьте торт в холодильник.

Наберитесь терпения и подождите несколько часов, чтобы он пропитался.

Несколько советов по приготовлению

Не делайте крем слишком сладким, ведь печенье, в отличие от коржей для Наполеона, сладкое.

Дайте торту хорошо пропитаться, ведь печенье тверже коржей.

Раньше мы писали, как приготовить самый дешевый медовик на кефире.

Также читайте о простом песочном печенье с вареньем.

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