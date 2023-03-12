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Медовик "как у бабушки": делимся секретами забытого рецепта

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Воскресенье 12 марта 2023 08:30
Медовик "как у бабушки": делимся секретами забытого рецепта Как приготовить вкусный и простой медовик (скриншот)
Автор: Светлана Мащенко

Медовик - один из самых любимых домашних тортиков, которые готовит уже не одно поколение украинцев. Существует множество рецептов выпечки, а некоторые из них можно найти в записных книжках наших бабушек.

Подзабытым рецептом поделились на YouTube-канале Абетка рецептів.

Составляющие:

  • 5 яиц
  • 1 стакан сахара (стакан 200 мл), но можно дать на 50 г меньше
  • 1 стакан меда
  • 2 ст. л. масло
  • 3 ст. л. масла
  • 1 ст. л соды (гашеная уксусом)
  • 2-2,5 стакана муки (стакан 200 мл)
  • Сметана пожирнее 900 г
  • Сахарная пудра по вкусу

Пошаговое приготовление

Тщательно перебейте белки с сахаром, добавьте 5 желтков и снова взбейте. Туда же добавьте мед и перебейте все миксером.

Влейте в массу растопленное и охлажденное до комнатной температуры сливочное масло. Добавьте гашеную уксусом соду. Перемешайте.

Добавьте просеянную муку, перемешайте. Должна получиться консистенция густой сметаны.

Форму для выпечки застелите пергаментной бумагой, вылейте треть теста и выпекайте коржи в разогретой духовке. Каждый корж печется 10-15 минут.

Взбейте сметану с сахарной пудрой на малых оборотах миксера.

Перемажьте тортик кремом и украсьте по вашему вкусу.

Поставьте на пропитку в холодильник на ночь. Ваш идеальный медовик готов.

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рецепт медовик