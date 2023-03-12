Медовик "как у бабушки": делимся секретами забытого рецепта
Медовик - один из самых любимых домашних тортиков, которые готовит уже не одно поколение украинцев. Существует множество рецептов выпечки, а некоторые из них можно найти в записных книжках наших бабушек.
Подзабытым рецептом поделились на YouTube-канале Абетка рецептів.
Составляющие:
- 5 яиц
- 1 стакан сахара (стакан 200 мл), но можно дать на 50 г меньше
- 1 стакан меда
- 2 ст. л. масло
- 3 ст. л. масла
- 1 ст. л соды (гашеная уксусом)
- 2-2,5 стакана муки (стакан 200 мл)
- Сметана пожирнее 900 г
- Сахарная пудра по вкусу
Пошаговое приготовление
Тщательно перебейте белки с сахаром, добавьте 5 желтков и снова взбейте. Туда же добавьте мед и перебейте все миксером.
Влейте в массу растопленное и охлажденное до комнатной температуры сливочное масло. Добавьте гашеную уксусом соду. Перемешайте.
Добавьте просеянную муку, перемешайте. Должна получиться консистенция густой сметаны.
Форму для выпечки застелите пергаментной бумагой, вылейте треть теста и выпекайте коржи в разогретой духовке. Каждый корж печется 10-15 минут.
Взбейте сметану с сахарной пудрой на малых оборотах миксера.
Перемажьте тортик кремом и украсьте по вашему вкусу.
Поставьте на пропитку в холодильник на ночь. Ваш идеальный медовик готов.
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