Блохін очолить збірну України чи ні? Знаменитий "динамівець" зробив заяву
Тренером збірної України з футболу Олег Блохін не став би, навіть якби була така можливість.
Таке зізнання один з кращих гравців в історії світового футболу, володар "Золотого м'яча" зробив в інтерв'ю сайту "Метарейтинг".
За словами Блохіна, в черговий раз він би "не увійшов в ту саму річку".
"Думаю, що ні", - сказав він.
Знаменитий "динамівець" зізнався також, що відхід Андрія Шевченка з поста головного тренера національної збірної став для нього несподіванкою.
Блохін розвіяв чутки й про те, що його кандидатуру нарівні з кандидатурою Олексія Михайличенка розглядали в якості можливих наступників Андрія Шевченка.
"Ні-ні-ні, мою кандидатуру на розгляд не подавали. Подавали Мирона Маркевича та Олексія Михайличенка. А ще Сергія Реброва, він був у цьому списку першим", - зізнався колишній наставник української збірної, при якому наша команда у 2006 році дійшла до 1/4 фіналу Чемпіонату світу.
Нагадаємо, новим тренером збірної України з футболу став 64-річний Олександр Петраков, під керівництвом якого наша "молодіжка" здобула перемогу на Чемпіонаті світу 2019.
Сам же Шевченко звернувся до футболістів національної дружини після призначення нового наставника.
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