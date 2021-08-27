Блохин возглавит сборную Украины или нет? Знаменитый "динамовец" сделал заявление

Тренером сборной Украины по футболу Олег Блохин не стал бы, даже если бы была такая возможность.

Такое признание один из лучших игроков в истории мирового футбола, обладатель "Золотого мяча" сделал в интервью сайту " Метарейтинг ".

По словам Блохина, в очередной раз он бы "не вошел в одну реку".

"Думаю, что нет", - сказал он.

Знаменитый "динамовец" признался также, что уход Андрея Шевченко с поста главного тренера национальной сборной стал для него неожиданностью.

Блохин развеял слухи и о том, что его кандидатуру наравне с кандидатурой Алексея Михайличенко рассматривали в качестве возможных преемников Андрея Шевченко.

"Нет-нет-нет, мою кандидатуру на рассмотрение не подавали. Подавали Мирона Маркевича и Алексея Михайличенко. А еще Сергея Реброва, он был в этом списке первым", - признался бывший наставник украинской сборной, при котором наша команда в 2006 году дошла до 1/4 финала Чемпионата мира.