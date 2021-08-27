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Блохин возглавит сборную Украины или нет? Знаменитый "динамовец" сделал заявление

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Киев, Пятница 27 августа 2021 20:50
Блохин возглавит сборную Украины или нет? Знаменитый "динамовец" сделал заявление Олег Блохин (фото: president.gov.ua)
Автор: Дмитрий Войналович

Тренером сборной Украины по футболу Олег Блохин не стал бы, даже если бы была такая возможность.

Такое признание один из лучших игроков в истории мирового футбола, обладатель "Золотого мяча" сделал в интервью сайту "Метарейтинг".

По словам Блохина, в очередной раз он бы "не вошел в одну реку".

"Думаю, что нет", - сказал он.

Знаменитый "динамовец" признался также, что уход Андрея Шевченко с поста главного тренера национальной сборной стал для него неожиданностью.

Блохин развеял слухи и о том, что его кандидатуру наравне с кандидатурой Алексея Михайличенко рассматривали в качестве возможных преемников Андрея Шевченко.

"Нет-нет-нет, мою кандидатуру на рассмотрение не подавали. Подавали Мирона Маркевича и Алексея Михайличенко. А еще Сергея Реброва, он был в этом списке первым", - признался бывший наставник украинской сборной, при котором наша команда в 2006 году дошла до 1/4 финала Чемпионата мира.

Напомним, новым тренером сборной Украины по футболу стал 64-летний Александр Петраков, под руководством которого наша "молодежка" одержала победу на Чемпионате мира 2019.

Сам же Шевченко обратился к футболистам национальной дружины после назначения нового наставника.

Читайте также о том, кто будет тренировать и играть в сборной под руководством Петракова.

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Олег Блохин Футбол
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