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Блогерша Верба похвасталась подтянутой фигурой через месяц после родов (фото)

Юля Верба (фото: instagram.com/yuli.verbaaa)
Автор: Катерина Собкова

Известная украинская блогерша Юлия Верба, которая 18 сентября впервые стала мамой, показала в сети, как похудела с момента родов.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram 21-летней девушки.

Так, в Stories Верба продемонстрировала, что впервые после родов влезла в "добеременные" джинсы. Девушка очень обрадовалась таким изменениям в своей фигуре.

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Ранее блогерша писала, что ее идеальный вес - 56 кг. Перед беременностью она весила 64 кг, а за всю беременность набрала 21 кг. Таким образом рожать Верба пошла с весом 85 кг.

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И первые недели после родов ей удавалось сбросить не так много, хотя она и кормила ребенка грудью.

Также она рассказывала, что нужно много двигаться и подключать спорт, но из-за того, что у нее было кесарево, это пока что невозможно.

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Что известно о личной жизни и беременности Вербы

Долгое время девушка была в отношениях с блогером Денисом Притулой, который дарил ей роскошные букеты роз, а также драгоценности. Пара несколько раз расходилась и сходилась, однако окончательно разорвала отношения в мае 2023 года.

А уже в октябре 2023 года Юля рассказала о помолвке с новым избранником по имени Константин.

В июне 2024 года блогерша поделилась своим секретом - она беременна. Верба до последнего держала интригу и рассекретила пол ребенка в конце августа на шикарной вечеринке гендер-пати - за месяц до рождения дочери.

Рожала знаменитость во Львовском перинатальном центре. Ее госпитализировали из-за проблем с высоким давлением, а затем стимулировали роды. В конце концов врачи приняли решение делать кесарево.

Днем 18 сентября она родила девочку. Все это время вместе с ней находился ее избранник.

Спустя несколько дней она выписалась из больницы и показала лицо новорожденной.

Юля Верба cо своим возлюбленным и дочкой (фото: instagram.com/yuli.verbaaa)

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