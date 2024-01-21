Блогерша Шаманская ответила, развелась ли официально с Ханумаком и платит ли он алименты на сына

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Поклонницы поинтересовались у Шаманской, развелись ли они с Ханумаком официально.

Блогерша ответила, что процесс еще продолжается.

Также она поделилась, что актер, о разрыве с которым звезда объявила в январе 2023 года, пока не платит алименты на сына, поэтому обеспечивает она его полностью сама.

Алина Шаманская ответила, развелась ли официально с бывшим (фото: instagram.com/shamankaa)

Заработок Алина имеет благодаря блогу.

"Зарабатываю на жизнь - своим блогом. обеспечивать сына отец ребенка отец ребенка мне не помогает. Алиментов нет. Мы еще официально не разведены. В процессе", - написала звезда.

Отметим, что сейчас ведущая проживает вместе с сыном в США. Иногда она приезжает в Украину и снимает новые выпуски своего подкаста.