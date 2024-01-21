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"У нас сегодня праздник": жена Мирошниченко растрогала радостной новостью

Воскресенье 21 января 2024 13:50
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"У нас сегодня праздник": жена Мирошниченко растрогала радостной новостью Жена ведущего поздравила любимого с важным праздником (фото: instagram.com/timur.miroshnychenko)
Автор: Полина Иваненко

Жена ведущего Тимура Мирошниченко, правозащитница и блогер Инна, умилила сеть радостной новостью. Она публично обратилась к любимому и рассказала, что 21 января их семья отмечает особую дату.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на новый пост, который жена ведущего разместила на своей странице в Instagram.

Что написала Мирошниченко

Жена ведущего рассказала, что 21 января они отмечают годовщину свадьбы. Мирошниченко и его избранница живут в браке уже 6 лет.

За это время женщина родила двоих детей - Мию и Марко, а в прошлом году она "родила сердцем" - семья взяла мальчика Марселя из детского дома. Сейчас Мирошниченко проходит курсы усыновителей, чтобы усыновить еще одного ребенка.

&quot;У нас сегодня праздник&quot;: жена Мирошниченко растрогала радостной новостьюСемья ведущего (фото: instagram.com/_inna_mi_)

"6 лет я самая счастливая женщина в мире, потому что у меня есть ты! Лучший мужчина, самый нежный папа, мой лучший друг. С тобой я расту, летаю, с тобой я всегда в мире надежности и заботы! 6 лет - это вроде бы и немного" , - написала жена ведущего.

"Но за эти годы у нас трое детей, путь к четвертому, ты выбираешь бус, потому что не любишь семиместные авто. Мы любое препятствие или проблему воспринимаем, как приключение, потому что мы вместе! Нам безразлично, где, и важно, с кем! Ты разрушаешь все негативные установки и стереотипы. Ты создаешь мир, в котором существует только любовь и доверие", - добавила она.

Также Мирошниченко поблагодарила супруга за эти 6 лет и отметила, что планирует пробыть с ним еще "6 жизней".

&quot;У нас сегодня праздник&quot;: жена Мирошниченко растрогала радостной новостью

Мирошниченко нежно поздравила мужчину с годовщиной (фото: instagram.com/_inna_mi_)

Как отреагировала сеть

Комментаторы порадовались за семью Мирошниченко. Пользователи поздравляют пару с годовщиной и пишут:

  • "Какое счастье для женщины и матери, надежное плечо по жизни. Заботу и нежность ничто не заменит, поздравляю"
  • "Поздравляю котиков! Семья - пример"
  • "Поздравляю Вас, Инна. Всего наилучшего в жизни".

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