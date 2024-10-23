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Блогерша Монро снялась с воинского учета и назвала причину

Монро (фото: instagram.com/monritta)
Автор: Иванна Пашкевич

В апреле блогерша Монро делилась своими впечатлениями от визита в ТЦК, а впоследствии рассказала, что ей необходимо обновить военно-учетные данные. Теперь звезда заявила, что она исключена с воинского учета.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью знаменитости OBOZ.ua.

Так, по словам Монро, она снята с воинского учета из-за определенных медицинских обстоятельств, однако все ее документы есть в мобильном приложении "Резерв".

"В принципе, как мне объяснили, могла и не обновлять данные, но сделала это. Чтобы быть в рамках закона - это прежде всего нужно мне", - сказала блогерша, которая по паспорту до сих пор остается мужчиной.

Монро является одной из тех, кто положительно отзывается о своем опыте с ТЦК. Она говорит, что ей "становится очень грустно", когда слышит негативные истории.

Монро (фото: instagram.com/monritta)

"У меня есть опыт общения с этой структурой - и он очень положительный. Все было в рамках закона. Да, очереди, долгая волокита с документами. И мне пришлось проходить не один осмотр ВВК. Но меня этим не испугаешь. И я не заметила, что в ТЦК кого-то тянули за руки. Видела уже тогда рекрутинг, но не углублялась в это, потому что подалась в военкомат не для этого", - поделилась звезда.

"С теми, кто шел по контракту, очень носились. И я была восхищена этими молодыми ребятами, смотрела на них, думала: прекрасные. Я всех мысленно благодарила. Безусловно, перед визитом я волновалась, даже боялась, потому что у меня есть определенные эмоциональные травмы, которые со мной годами. Но пришла - мне помогли. Никто не тыкал пальцами. Даже один раз попросили сфотографироваться", - добавила она.

Монро (фото: instagram.com/monritta)

Сейчас, говорит Монро, когда она созерцает, как агрессивно настроена часть общества, ей грустно и за них, и за работников ТЦК.

"Нельзя делать выводы только по видео, которые есть в интернете. И те, кто пишет всякую гадость, - они же не предлагают никаких альтернатив. И это касается не только ТЦК, а всего, что происходит сейчас с нами", - высказалась звезда.

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