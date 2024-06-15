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Блогерша-миллионница взялась "воспитывать" военных, которые не помогли ей донести цветы

Таня Самбурская (фото: instagram.com/__samburska)
Автор: Иванна Пашкевич

Известная украинская блогерша Татьяна Самбурская пожаловалась на военных, отказавшихся заносить ей домой три корзины с цветами.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-stories инфлюэнсерши, которые она впоследствии удалила.

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Так, Самбурская поделилась, что попросила пятеро военных помочь ей с розами, однако мужчины ей отказали.

"Мне доставили три корзины с цветами -151 роза. Корзины очень тяжелые, поэтому я попросила мужчин помочь. Пятеро из пяти военных отказали. Один из них сказал: "У меня нет желания". Второй: "Мне надо беречь свои силы". Другие проигнорировали. Не имею комментариев", - пожаловалась Татьяна.

Таня Самбурская пожаловалась на военных (фото: instagram.com/__samburska)

Через полчаса Самбурская вышла в сторис и объяснила, что рассказала о событии из-за того, что была огорчена словами мужчин в военной форме.

Также она вспомнила, как "не отказала" военному, когда тот попросил денег на еду.

Кроме того, инфлюэнсерша из Ивано-Франковска обвинила собеседников в издевательствах и иронии, что ее сильно задело.

"Вы можете придумать миллион причин, почему они этого не сделали, но, мне кажется, она одна - воспитание. Эти мужчины работают здесь, в центре Киева", - заявила Самбурская.

Таня Самбурская пожаловалась на военных (фото: instagram.com/__samburska)

Судя по следующей stories Татьяны, поклонники не разделили ее мнения, поэтому блогерша решила все удалить.

"Я думала, я живу в стране, где я могу выражать свое мнение, но вижу другое", - сказала Самбурская.

"Выводы сделаны. Чтобы вы потом не жаловались, что я ничего не комментирую", - подытожила она.

Таня Самбурская пожаловалась на военных (фото: instagram.com/__samburska)

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