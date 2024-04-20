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"Никто не освещает ссоры". Блогерша Самбурская впервые раскрыла подробности развода с мужем

Таня Самбурская с бывшим мужем (фото: instagram.com/__samburska)
Автор: Иванна Пашкевич

Известная франковская блогерша-миллионница Таня Самбурская, которая в августе прошлого года объявила о разводе с мужем Игорем после девяти лет отношений, впервые озвучила причины этого решения.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью инфлюэнсерши в подкасте Аниты Соловей.

Подробности

После того, как Самбурская сообщила фолловерам о разрыве с любимым, на нее посыпалась волна хейта, ведь до этого блогерша показывала в соцсетях только "сказочную жизнь" и даже не намекала на проблемы в браке.

По словам Тани, она "не хотела транслировать негативные моменты, поскольку, люди, которые тебя слушают, впитывают и запоминают все, что ты говоришь".

Таня Самбурская с бывшим мужем (фото: instagram.com/__samburska)

"В то же время я понимаю, что могла помочь кому-то, рассказав о нашей ссоре, как мы вышли из этого конфликта, какие выводы сделали, но я понимаю, что как только расскажу об этом, сразу появится множество видео по типу "Самбурская поссорилась со своим мужем из-за того или иного". К тому же, как и все люди, я не хотела ни себя, ни Игоря показывать с негативной стороны", - поделилась звезда.

Также она назвала еще одну причину, из-за которой не рассказывала о ссорах.

Таня Самбурская с бывшим мужем (фото: instagram.com/__samburska)

"Это то, что ты не всегда адекватно оцениваешь ситуацию, и можешь наговорить лишнего на эмоциях, и быть убежденной, что ты права, и уже когда пройдет определенное время, ты начинаешь понимать, что и ты тоже виновата в той или иной ссоре", - призналась Самбурская.

"Я понимала, что сейчас я расскажу об этом, и люди сделают вывод, что Игорь плохой, или я плохая, а через некоторое время у нас все изменится и мы снова будем счастливы, обниматься, целоваться, а кто-то будет писать, что ты же только с ним поссорилась. Именно поэтому, никто и не освещает ссоры", - добавила инфлюенсерка.

 

Краткая биография Тани Самбурской

Самбурская является блогершей с многомиллионной аудиторией из Ивано-Франковска. Она открыта со своими подписчиками, делится своими мыслями и не стесняется публиковать снимки без макияжа.

24-летняя девушка успешно управляет не только своим Instagram-аккаунтом, но и собственным бизнесом. В возрасте 18 лет она основала свою студию красоты.

Ранее мы рассказывали, что блогерша Анита Соловей вышла на связь после инсульта и рассказала о своем самочувствии.

Также известный украинский блоггер объяснил "издевательство" над бывшей и рассказал правду о разводе.

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