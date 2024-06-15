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Блогерка-мільйонниця взялася "виховувати" військових, які не допомогли їй донести квіти

Таня Самбурська (фото: instagram.com/__samburska)
Автор: Іванна Пашкевич

Відома українська блогерка Тетяна Самбурська поскаржилася на військових, які відмовились заносити їй додому три кошики з квітами.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-stories інфлюенсерки, які вона згодом видалила.

Деталі

Так, Самбурська поділилася, що попросила пʼятеро військових допомогти їй з трояндами, однак чоловіки їй відмовили.

"Мені доставили три кошики з квітами -151 троянда. Корзини дуже важкі, тому я попросила чоловіків допомогти. Пʼятеро з пʼяти військових відмовили. Один з них сказав: "Я не маю бажання". Другий: "Мені треба берегти свої сили". Інші проігнорували. Не маю коментарів", - поскаржилася Тетяна.

Таня Самбурська поскаржилася на військових (фото: instagram.com/__samburska)

Через півгодини Самбурська вийшла у сторіс і пояснила, що розповіла про подію через те, що була засмучена словами чоловіків у військовій формі. 

Також вона пригадала, як "не відмовила" військовому, коли той попросив грошей на їжу. 

Крім того, інфлюенсерка з Івано-Франківська звинуватила співрозмовників у глузуваннях та іронії, що її сильно зачепило.

"Ви можете вигадати мільйон причин, чому вони цього не зробили, але, мені здається, вона одна - виховання. Ці чоловіки працюють тут, у центрі Києва", - заявила Самбурська.

Таня Самбурська поскаржилася на військових (фото: instagram.com/__samburska)

Судячи з наступної stories Тетяни, прихильники не розділили її думок, тож блогерка вирішила все видалити.

"Я думала, я живу в країні, де я можу висловлювати свою думку, але бачу інше", - сказала Самбурська.

"Висновки зроблені. Щоб ви потім не жалілися, що я нічого не коментую", - підсумувала вона.

Таня Самбурська поскаржилася на військових (фото: instagram.com/__samburska)

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Війна в УкраїніБлогерка