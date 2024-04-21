Известная украинская блогерша со слезами на глазах заговорила о мыслях покончить с собой

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По словам Самбурской, у нее возникали мысли покончить с жизнью из-за постоянного хейта, который посыпался на нее после скандальной вечеринки блогеров в День памяти жертв Голодоморов.

"И в этот момент никто даже этого не знает и не понимает, потому что ты улыбаешься, ты выходишь в сторис и у тебя все прекрасно. Там в интернете ты выключаешь камеру и начинаешь просто рычать. И ты не понимаешь, что делать дальше, у тебя все есть, у тебя есть деньги, у тебя есть родные, у тебя есть люди, которые тебя любят, а тебе плохо", - поделилась Таня.

Также она отметила, что очень важно оказывать поддержку людям и быть лояльными к ним, когда чувствуешь, что им плохо.

"Мне кажется, что людям нужно все же немножечко расширять свои знания, в том плане, чтобы знать, как поддержать, какое слово сказать, когда ты видишь, что человеку плохо", - сказала инфлюенсер.

Также она посоветовала тем, у кого нет возможности обратиться к психологу, читать бесплатную литературу, в которой можно найти много полезных советов. Или найти фонды, которые оказывают помощь бесплатно.

Избавиться от суицидальных мыслей Татьяне помогла поддержка близких людей.

Напомним, 27 ноября 2021 года, в День памяти жертв Голодомора блогеры устроили шумную вечеринку по случаю дня рождения Александра Залиско. Туда была приглашена также Самбурская.

Ее и других интернет-звезд раскритиковали в сети за циничность и извращения.

Развлекал гостей мероприятия ведущий Владимир Остапчук. Он провел вечеринку в стиле Show bar, где были вульгарные конкурсы и декорации, эротические танцы шоу-балета, тосты, которые произносили, стоя на столах.

Украинцев возмутило и то, что ведущий опубликовал в сториз фотографию праздничного стола, которую подписал: "Голодная блогерская туса".