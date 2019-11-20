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Євро-2020: названо ім'я виконавця гімну України на чемпіонаті

STYLERЖиття    20.11.2019 - 22:23
Євро-2020: названо ім'я виконавця гімну України на чемпіонаті
Євро-2020: названий виконавець гімну України (фото: УАФ)

Стало відомо, хто буде виконувати гімн України на Євро-2020

Перед матчами української збірної на Євро-2020 виконувати гімн України буде Михайло Хома, який більше відомий, як DZIDZIO. Про це повідомив журналіст телеканалів "Футбол 1/2" Ігор Бурбас на своїй сторінці в Twitter.

Бурбас зазначив, що DZIDZIO – самий душевний виконавець гімну України, і його голос незабаром почують всі любителі футболу, які будуть стежити за матчами на Євро-2020.

Євро-2020: названо ім'я виконавця гімну України на чемпіонаті

Євро-2020: названий виконавець гімну України (фото: УАФ)

Українська асоціація футболу довірила українському співакові наживо виступати перед кожним матчем збірної на Євро-2020.

Євро-2020: названо ім'я виконавця гімну України на чемпіонаті

Скріншот з Twitter

Варто зазначити, що DZIDZIO вже виконував гімн нашої країни перед матчем збірної України та Литви, який відбувся в Харкові 11 жовтня. В той день українці здобули перемогу з рахунком 2:0.

DZIDZIO виконує гімн України перед матчем Україна – Литва (відео: Twitter)

На честь 60-річчя з моменту першого чемпіонату Європи першість 2020 року вперше в історії пройде в різних великих містах Європи.

Нагадаємо, що команда Андрія Шевченка вийшла з групи з першого місця, в якій була збірна Португалії, Сербії, Люксембургу та Литви. При цьому Україна не програла жодної гри.

Раніше повідомлялося про те, що між головою Української асоціації футболу Андрій Павелко та президентом "Динамо" Ігорем Суркісом і його братом, депутатом партії "Опозиційний блок " за життя" Григорієм, сталася бійка під час футбольного матчу Україна – Португалія.

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