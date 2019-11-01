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Ситуація нестандартна: DZIDZIO потрапив в халепу на борту літака

STYLERПерсони    01.11.2019 - 14:18
Ситуація нестандартна: DZIDZIO потрапив в халепу на борту літака
DZIDZIO потрапив в НП на борту літака (Колаж РБК-Україна)

DZIDZIO налякав своїх шанувальників публікаціями про літак

DZIDZIO, відомий український музикант потрапив у дуже неприємну ситуацію на борту літака, яким він повинен був вилетіти з Відня в Україну. Деталі інциденту артист повідомив на своїй сторінці в Instagram.

DZIDZIO повідомив, що через 15 хвилин після вильоту з Відня командир повідомив, що на борту виникли проблеми.

"Вилетів з Відня і тут через 15 хвилин командир літака оголошує, що у нас проблеми з літаком. Поки кружляємо над Віднем", - написав музикант і опублікував фотографію з борту літака.

Ситуація нестандартна: DZIDZIO потрапив в халепу на борту літака

Фото: instagram.com/dzidzio

Фанати почали турбуватися і ставити питання про те, що сталося, але артист ситуацію прояснив пізніше, окремим постом. Він вибачився перед шанувальниками за те, що змусив їх переживати і повідомив, що літак повернувся в аеропорт Відня і там приземлився.

"Слава Богу, ми приземлилися. Знову у Відні. Хочу Вам сказати, що ця ситуація нестандартна. Вибачте, що змусив Вас переживати, але у мене таке вперше", - зізнався український музикант.

Ситуація нестандартна: DZIDZIO потрапив в халепу на борту літака

Фото: instagram.com/dzidzio

Як зазначили в коментарях, пілот виявив невелику несправність після зльоту і тому вирішив не виконувати рейс, а повернутися у Відень, щоб усунути поломку.

DZIDZIO опублікував відео, в якому стало зрозуміло, що всіх пасажирів у Відні забезпечать готелем, а вранці вони зможуть знову вилетіти. А близько години тому музикант повідомив, що благополучно приземлився в Києві.

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