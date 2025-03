Почему Канье Уэст заставляет своих девушек носить откровенные наряды: его бывшая раскрыла причину

В первую очередь американская модель, которая находилась в отношениях с рэпером с 2008 по 2010 год отметила, что именно Уэст выбирает одевать своих женщин в откровенную одежду.

"Он делал то же самое со мной и Ким (Кардашьян - ред)", - отметила Роуз.

The world was a better place when Amber Rose and Kanye West was together #YezzyTaughtMe pic.twitter.com/ZZtLa6lp3R