На сколько лет может "сесть" P.Diddy и в чем его обвиняют. Все детали скандального дела

Как известно, американского рэпера P.Diddy (настоящее имя Шон Комбс) обвинили в сексуальном насилии, наркотических вечеринках и развращении несовершеннолетних. Несколько недель назад его задержали , а сейчас стало известно, когда будет суд.

Об этом и других подробностях скандального дела пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на BBC .

Когда состоится суд над P.Diddy

Рэпер предстанет перед федеральным судом по обвинениям в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации и рэкете 5 мая 2025 года. Такое решение принял в четверг, 10 октября, окружной судья США Арун Субраманян во время третьего появления хип-хоп-магната в суде с момента его ареста в сентябре.

Прокурор Эмили Джонсон сообщила судье, что правительству потребуется три недели, чтобы представить свою позицию. В свою очередь адвокат Марк Агнифило заявил, что команде рэпера понадобится всего неделя для подготовки своего дела.

Когда слушание закончилось, некоторые сторонники Комбса задержались у двери, привстав на цыпочки в надежде увидеть рэпера, когда его будут уводить.

Рэпер тихо произнес: "Я люблю вас" группе, в которую входили его три дочери, три сына и его мать Дженис Смоллс Комбс. P.Diddy также несколько раз приложил руку к сердцу и сделал молитвенный жест.

Рэпер (фото: facebook.com/Diddy)

Где сейчас находится P.Diddy

Скандальный рэпер находится в следственном изоляторе Metropolitan Detention Center в Бруклине, Нью-Йорк, с 16 сентября. Его адвокаты настаивали на освобождении до суда, однако федеральный судья Нью-Йорка отклонил их ходатайство из-за того, что знаменитость может сбежать.

В чем обвиняют P.Diddy

Шона Комбса арестовали в сентябре по обвинениям в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации, мошенничестве и организации перевозок для секс-работниц.

В федеральном уголовном деле P.Diddy обвиняется в похищении, накачивании наркотиками и принуждении женщин к сексуальным действиям, иногда с применением огнестрельного оружия или угрозой насилия.

В ходе осмотра его особняка в Лос-Анджелесе полиция обнаружила предметы, которые, по их словам, предназначались для использования в оргиях, известных как "белые вечеринки", в том числе наркотики и более 1000 бутылок детского масла.

Кадры с вечеринки (скриншот)

Помимо этого, Шону Комбсу предъявлено несколько исков, обвиняющих его в изнасиловании и нападении.

Юридические проблемы P.Diddy начались в конце 2023 года, когда на него подала в суд его бывшая девушка Кассандра Вентура, также известная как Кэсси. Она обвинила его в жестоком обращении с ней и изнасиловании.

Этот иск был урегулирован за нераскрытую сумму через день после подачи, а Комбс настаивал на своей невиновности.

В последующие недели несколько женщин подали иски, обвиняя его в сексуальных домогательствах, причем обвинения датируются 1991 годом. Одна из них утверждала, что она стала жертвой "торговли людьми в целях сексуальной эксплуатации" и "группового изнасилования" со стороны рэпера и двух других людей, когда ей было 17 лет.

Скриншот

Может ли P.Diddy получить тюремное заключение

Рэперу и продюсеру грозит пожизненное заключение, а также минимум 15 лет тюремного срока, если его признают виновным по обвинениям в сговоре с целью вымогательства, торговле людьми для сексуальной эксплуатации и перевозке для участия в незаконной деятельности.