Настоящий торт "Сникерс" из магазинных вафельных коржей: быстро и доступно

Торт из вафельных коржей – отличный вариант десерта, когда у вас мало времени и с финансами не густо. Чтобы быть немного оригинальнее вафлей со сгущенкой, предлагаем приготовить настоящий торт "Сникерс".

Составляющие

4 вафельных коржа

10 ст. л. молока

8 ст. л. какао

180 г сахарной пудры

180 г сливочного масла + 300 г сливочного масла

500 г вареного сгущенки

180 г печенья (1 пачка)

200-300 г жареного арахиса

Пошаговое приготовление

Сделайте шоколадную помадку. Влейте в сотейник молоко, всыпьте какао, сахарную пудру, перемешайте и добавьте сливочное масло. Поставьте на маленький огонь и перемешивайте до образования однородной массы.

Горячей помадкой смажьте прямоугольный вафельный корж и накройте его вторым. То же самое сделайте с двумя другими коржами. Уложите вафли под пресс.

Взбейте сливочное масло и постепенно добавьте вареную сгущенку, взбивая миксером или венчиком. Размельчите печенье и смешайте с массой, измельчите поджаренный арахис, добавьте в массу. Наша начинка готова.

Выложите массу на вафли и накройте второй парой. Поставьте торт под пресс. Сначала подержите при комнатной температуре, затем положите в холодильник.