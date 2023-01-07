Наполеон за 20 минут: роскошный тортик без возни с тестом

Торт Наполеон – один из любимых вкусняшек уже много поколений подряд. Но лишняя возня с приготовлением часто заставляет нас идти за десертом в магазин. Как приготовить тортик дома быстро и без проблем?

Ингредиенты:

Слоеное тесто без дрожжей – 400 г

Яйцо – 2 шт.

Сахар – 50 г

Кукурузный крахмал – 40 г

Молоко – 500 г

Ванильный сахар – 10 г

Сливочное масло – 150 г

Сгущенка – 150 г

Пошаговое приготовление

Нарежьте размороженный пласт слоеного теста на тонкие полоски. Переложите на выстланный пергаментом противень и выпекайте в разогретой до 200 градусов духовке в течение 15-20 минут. Палочки из теста должны быть полностью сухими.

Смешайте венчиком яйца, сахар, кукурузный крахмал. Добавьте теплое молоко в смесь и смешайте до однородности.

Нагревайте крем, постоянно помешивая, чтобы не пригорело и не взялось комками. После закипания хорошо помешивайте в течение 30-60 секунд и снимите с огня. Охладите до комнатной температуры.

Взбейте мягкое масло миксером, добавьте ванильный сахар и сгущенку. Смешайте заварное основание с маслом и сгущенкой, взбивая миксером.

Отложите 2-3 палочки для посыпки. Далее формируйте тортик. Расстелите пищевую пленку и чередуйте крем и палочки из теста, пока не закончится весь крем и тесто. Заверните наш тортик в пищевую пленку и положите на 8-12 часов в холодильник.

После этого разверните тортик и украсьте палочками из теста, измельченными и смешанными с сахарной пудрой.