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Бисквит, который всегда получается: малоизвестный "американский" рецепт

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Понедельник 09 января 2023 09:00
Бисквит, который всегда получается: малоизвестный "американский" рецепт Как испечь удачный бисквит (фото: pixabay)
Автор: Светлана Мащенко

Бисквит готовится из простых ингредиентов, но не всегда удается сохранить его пышность при выпекании. Предлагаем попробовать новый необычный рецепт, по которому готовят американские кондитеры.

Рецептом в YouTube поделилась кондитер Юлия Беляева.

В чем особенность рецепта

Такой бисквит готовится на горячем молоке, поэтому его можно назвать заварным. Таким заварным методом можно готовить не только ванильный бисквит. А и шоколадный, фисташковый, кокосовый...

Ингредиенты для кокосового бисквита:

  • Яйца – 4 шт.
  • Сахар – 220 г
  • Сливочное масло – 80 г
  • Молоко – 160 г
  • Мука – 240 г
  • Кокосовая стружка – 40 г
  • Разрыхлитель – 2 ч. л.
  • Экстракт ванили
  • Щепотка соли

Пошаговое приготовление

Всыпьте в ковшик с толстым дном кокосовую стружку, залейте молоком и добавьте экстракт ванили. Поставьте ковшик на маленький огонь и подогрейте на маленьком огне. Стружка почти сразу набухнет, оставьте ее на полчаса.

Яйца для взбивания должны быть комнатной температуры, достаньте их заранее. Просейте муку с разрыхлителем.

Откиньте кокосовую стружку на сито и выдавите из нее все ароматизированное молоко. Влейте обогащенное кокосом молоко в сотейник и добавьте туда обыкновенного молока до нормы (чтобы было 160 граммов).

Добавьте к молоку масло и поставьте подогреваться до закипания.

Взбейте яйца с щепоткой соли и сахаром до пышности и посветления. Поставьте духовку разогреваться до 165 градусов.

Осторожно смешайте на минимальной скорости яйца с мукой в три подхода. Между ними добавьте нагретое с маслом молоко. Важно не "забить" тесто, чтобы не потерять воздушность.

Выпекайте в заранее разогретой духовке. Первые 20 минут выпечки открывать духовку нельзя. Время выпекания – около 50 минут (ориентируйтесь на свою духовку).

Охладите бисквит на решетке и извлеките из формы. Закутайте его пищевой пленкой и поставьте на ночь, чтобы он стабилизировался.

Раньше мы писали ,как приготовить Наполеон за каких-нибудь 20 минут.

Также читайте, как сделать настоящий торт Сникерс из простых вафельных коржей.

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