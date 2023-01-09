Бісквіт, який завжди виходить: маловідомий "американський" рецепт
Бісквіт готується з простих інгредієнтів, але не завжди вдається зберегти його пишність при випіканні. Пропонуємо спробувати новий незвичний рецепт, за яким готують американські кондитери.
Рецептом в YouTube поділилася кондитерка Юлія Бєляєва.
В чому особливість рецепту
Такий бісквіт готується на гарячому молоці, тож його можна назвати заварним. Таким заварним методом можна готувати не тільки ванільний бісквіт. А й шоколадний, фісташковий, кокосовий...
Інгредієнти для кокосового бісквіту:
- Яйця - 4 шт.
- Цукор - 220 г
- Вершкове масло - 80 г
- Молоко - 160 г
- Борошно - 240 г
- Кокосова стружка - 40 г
- Розпушувач - 2 ч. л.
- Екстракт ванілі
- Дрібка солі
Покрокове приготування
Всипте в ковшик з товстим дном кокосову стружку, залийте молоком і додайте екстракт ванілі. Поставте ковшик на невеликий вогонь і підігрійте на невеликому вогні. Стружка майже одразу набухне, залиште її на півгодини.
Яйця для збивання мають бути кімнатної температури, дістаньте їх заздалегідь. Просійте борошно з розпушувачем.
Відкиньте кокосову стружку на сито і вичавіть з неї все ароматизоване молоко. Влийте збагачене кокосом молоко в сотейник і додайте туди звичайного молока до норми (щоб було 160 грамів).
Додайте до молока масло і поставте підігріватися до закипання.
Збийте яйця з дрібкою солі і цукром до пишності і посвітління. Поставте духовку розігріватися до 165 градусів.
Обережно змішайте на мінімальній швидкості яйця з борошном в три підходи. Між ними додайте нагріте з маслом молоко. Важливо не забити тісто, щоб не втратити повітряність.
Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці. Перші 20 хвилин випікання відчиняти духовку не можна. Час випікання - близько 50 хвилин (орієнтуйтеся на свою духовку).
Охолодіть бісквіт на решітці і вийміть з форми. Огорніть його харчовою плівкою і поставте на ніч, щоб він стабілізувався.
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