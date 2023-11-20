Больше не одинока. Известная украинская певица впервые показала своего бойфренда (фото)

Украинская певица Jerry Heil поделилась со своими поклонниками радостной новостью: она обрела свое счастье и больше не одинока.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram-канал артистки.
Исполнительница показала несколько нежных фотографий со своим парнем и призналась ему в любви.
Судя по тексту под публикацией, пара находится в романтических отношениях уже один год.
Jerry Heil с любимым (фото: instagram.com/thejerryheil)
"Год. Я люблю тебя!" - подписала фото певица.
Пока о своем избраннике Jerry Heil ничего больше не сообщает: ни кто он такой, ни его имя.
Для поклонников артистки новость о ее отношениях стала настоящей неожиданностью.
Они не понимают, как девушка все это время мастерски скрывала бойфренда.
Jerry Heil с любимым (фото: instagram.com/thejerryheil)
Напомним, недавно об отношениях с бойфрендом откровенно рассказала Alyona Alyona.
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