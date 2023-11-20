Больше не одинока. Известная украинская певица впервые показала своего бойфренда (фото)

Как выглядит избранник Jerry Heil

Исполнительница показала несколько нежных фотографий со своим парнем и призналась ему в любви.

Судя по тексту под публикацией, пара находится в романтических отношениях уже один год.

Jerry Heil с любимым (фото: instagram.com/thejerryheil)

"Год. Я люблю тебя!" - подписала фото певица.

Пока о своем избраннике Jerry Heil ничего больше не сообщает: ни кто он такой, ни его имя.

Фаны в шоке

Для поклонников артистки новость о ее отношениях стала настоящей неожиданностью.

Они не понимают, как девушка все это время мастерски скрывала бойфренда.

Jerry Heil с любимым (фото: instagram.com/thejerryheil)