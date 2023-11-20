Більше не самотня. Відома українська співачка вперше показала свого бойфренда (фото)

Як виглядає обранець Jerry Heil

Виконавиця показала декілька ніжних світлин зі своїм хлопцем і зізналася йому у коханні.

Судячи з тексту під публікацією, пара перебуває у романтичних стосунках вже один рік.

Jerry Heil з коханим (фото: instagram.com/thejerryheil)

"Рік. Я кохаю тебе!"- підписала фото співачка.

Поки про свого обранця Jerry Heil нічого більше не повідомляє: ні хто він такий, ні його імені.

Фани шоковані

Для прихильників артистки новина про її стосунки стала справжньою несподіванкою.

Вони не розуміють, як дівчина весь цей час майстерно приховувала бойфренда.

Jerry Heil з коханим (фото: instagram.com/thejerryheil)