Більше не самотня. Відома українська співачка вперше показала свого бойфренда (фото)

Українська співачка Jerry Heil поділилася зі своїми шанувальниками радісною новиною: вона віднайшла своє щастя і більше не самотня.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Telegram-канал артистки.
Виконавиця показала декілька ніжних світлин зі своїм хлопцем і зізналася йому у коханні.
Судячи з тексту під публікацією, пара перебуває у романтичних стосунках вже один рік.
Jerry Heil з коханим (фото: instagram.com/thejerryheil)
"Рік. Я кохаю тебе!"- підписала фото співачка.
Поки про свого обранця Jerry Heil нічого більше не повідомляє: ні хто він такий, ні його імені.
Для прихильників артистки новина про її стосунки стала справжньою несподіванкою.
Вони не розуміють, як дівчина весь цей час майстерно приховувала бойфренда.
Jerry Heil з коханим (фото: instagram.com/thejerryheil)
Нагадаємо, нещодавно про стосунки з бойфрендом відверто розповіла Alyona Alyona.
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