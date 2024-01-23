Больше нельзя обжаловать ВВК? Юрист рассказал о хитрой схеме ТЦК

Что нужно знать об обжаловании ВВК

"Почти все знают, что заключение военно-врачебной комиссии (ВВК), с которым вы не соглашаетесь, можно обжаловать в высшую ВВК. А если я вам скажу, что у нас забрали это право, вы поверите? К сожалению, подобное произошло с моим клиентом, которого сочли годным в конце октября", - говорит адвокат.

Он отмечает, что его клиент два месяца проходил обучение, на третий попал на передовую, получил ранения и попал в госпитале.

"Состояние его здоровья по результатам обследования было спорным и указывало на ограниченную пригодность, что не позволяло бы ему выполнять боевые задания", - говорит Симутин.

Адвокат объясняет, что с клиентом они решили обжаловать постановление ВВК, но справки о пригодности ВВК не выдала, ограничившись сообщением, что мужчина "пригоден". По запросу адвоката в ТЦК в течение двух недель справки не предоставили, тогда юрист обратился в центральную ВВК.

"Ответы пришли почти одновременно - местный ТЦК отказал в выдаче справки, а центральная ВВК отметила, чтобы обращались в областную ВВК, хотя могли жалобу просто перенаправить. Ответ на жалобу областного ТЦК мы получили 16 января 2024 года, уже после ранения клиента", - рассказывает юрист.

ВВК вынесла постановление "пригодный к военной службе" согласно предоставленной им информации о его состоянии здоровья во время прохождения ВВК. Оснований для отмены или пересмотра постановления нет. Поскольку гражданин является военнослужащим, направление для прохождения ВВК осуществляется командиром при наличии показаний для ее прохождения.

"То есть на тот момент мой клиент не давал никаких лекарственных выводов, на ВВК его теперь может отправить только командир, а если с чем-то не согласен - тогда иди в суд и обжалуй", - говорит Симутин.

Как обезопасить себя от такого развития событий

"Прежде чем начнете проходить ВВК, письменным заявлением добавьте к личному делу копию амбулаторной книги и всех лекарственных выписок", - советует адвокат.

После прохождения ВВК обязательно заберите постановление, оформленное в виде справки о пригодности, чтобы в случае необходимости можно было оперативно оспорить.

"Требуйте от врачей, которые вас осматривают, предоставить обоснованные выводы и проводить реальные осмотры", - подчеркивает Симутин.