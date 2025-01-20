Ешьте их каждый день: 5 полезных каш, которые легко найти в любом магазине
Многие виды каш содержат добавленный сахар и тем самым вредят здоровью. Однако есть и полезные варианты, которые можно обнаружить в любом магазине.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Real simple.
Диетолог Патрисия Баннан рассказала, что стоит искать хлопья, изготовленные из цельного зерна, а не рафинированного.
Выбирайте каши с цельнозерновыми ингредиентами, такими как цельная пшеница, коричневый рис и овес, которые обеспечивают больше питательных веществ, таких как клетчатка.
Зерновые культуры, обогащенные такими важными витаминами и минералами, как железо, витамин D и кальций, могут быть дополнительным бонусом. Чтобы сделать хлопья еще полезнее, добавьте к ним молоко, фрукты и орехи.
Полезные виды
Цельнозерновая овсяная каша
Овес считается злаковым зерном, поэтому неудивительно, что вы найдете его в некоторых крупах. В этом виде крупы много полезной клетчатки.
Зерновые каши, изготовленные из цельного зерна овса, особенно полезны, поскольку они содержат бета-глюкан - тип растворимой клетчатки, который отлично подходит для здоровья сердца.
Измельченная пшеничная крупа
Измельченная пшеница на 100% состоит из цельного зерна и содержит клетчатку, а также витамины группы B и минералы.
Она также не содержит добавленного сахара и обеспечивает 8 г клетчатки и 7 г белка на порцию.
Зерновые отруби
Отруби относятся к внешним слоям определенных зерен, таких как пшеница и овес, и они полны питательных веществ. Такие каши содержат особенно много клетчатки.
В общем зерновые отруби обеспечивают целых 18 г клетчатки и ноль добавленного сахара на порцию.
Коричневый рис
Цельнозерновой коричневый рис является хорошим источником клетчатки, антиоксидантов и питательных веществ. Этот тип крупы не будет повышать уровень сахара в крови.
Гранола
Гранола идеально подходит для перекуса. Не вся гранола изготавливается одинаково. Часто такой продукт содержит добавленный сахар, поэтому вреден для здоровья.
Диетолог советует выбирать гранолу, изготовленную из нерафинированного подсластителя, например фиников. Кроме того, продукт часто содержит другие питательные ингредиенты, такие как орехи и семена.
Ранее мы сообщали, с чем нужно есть каши для максимальной пользы.
Также мы писали, как всегда правильно варить любую кашу.
Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.