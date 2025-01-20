Ешьте их каждый день: 5 полезных каш, которые легко найти в любом магазине

Многие виды каш ​​содержат добавленный сахар и тем самым вредят здоровью. Однако есть и полезные варианты, которые можно обнаружить в любом магазине.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Real simple .

Диетолог Патрисия Баннан рассказала, что стоит искать хлопья, изготовленные из цельного зерна, а не рафинированного.

Выбирайте каши с цельнозерновыми ингредиентами, такими как цельная пшеница, коричневый рис и овес, которые обеспечивают больше питательных веществ, таких как клетчатка.

Зерновые культуры, обогащенные такими важными витаминами и минералами, как железо, витамин D и кальций, могут быть дополнительным бонусом. Чтобы сделать хлопья еще полезнее, добавьте к ним молоко, фрукты и орехи.

Полезные виды

Цельнозерновая овсяная каша

Овес считается злаковым зерном, поэтому неудивительно, что вы найдете его в некоторых крупах. В этом виде крупы много полезной клетчатки.

Зерновые каши, изготовленные из цельного зерна овса, особенно полезны, поскольку они содержат бета-глюкан - тип растворимой клетчатки, который отлично подходит для здоровья сердца.

Измельченная пшеничная крупа

Измельченная пшеница на 100% состоит из цельного зерна и содержит клетчатку, а также витамины группы B и минералы.

Она также не содержит добавленного сахара и обеспечивает 8 г клетчатки и 7 г белка на порцию.

Зерновые отруби

Отруби относятся к внешним слоям определенных зерен, таких как пшеница и овес, и они полны питательных веществ. Такие каши содержат особенно много клетчатки.

В общем зерновые отруби обеспечивают целых 18 г клетчатки и ноль добавленного сахара на порцию.

Коричневый рис

Цельнозерновой коричневый рис является хорошим источником клетчатки, антиоксидантов и питательных веществ. Этот тип крупы не будет повышать уровень сахара в крови.

Гранола

Гранола идеально подходит для перекуса. Не вся гранола изготавливается одинаково. Часто такой продукт содержит добавленный сахар, поэтому вреден для здоровья.