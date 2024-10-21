Билозир ответила вдове Яремчука и поставила точку в скандале вокруг фильма: "Нечего скрывать"

"Ну, смотрите, давайте начнем с того - кто такая Дарина? Она - жена Назария Яремчука. Я - артистка, которая с Назарием Яремчуком прошла всю свою сознательную жизнь. И для меня он - историческая фигура Украины, он не принадлежит только семье. Дарина была его женой, для нее он был - муж, я ее прекрасно понимаю. Она - молодец. То, что они сделали - очень хороший проект", - отметила певица.

Билозир объяснила, что для нее Яремчук - цельная часть нашей культуры, а не та часть, "которая принадлежит только его семье". И в ленте о нем, считает артистка, его фигуру нужно было все показывать хронологически, с детства и первых лет жизни певца.

Билозир прокомментировала упреки вдовы Яремчука (фото предоставлено певицей)

Также Билозир прокомментировала слова вдовы Яремчука о том, что она бы "хотела посмотреть фильм" о ее первом муже. Известно, что избранник артистки, Игорь Билозир, был жестоко убит 28 мая 2000 года во Львове. И о нем уже вышла документальная лента.

"Просто Дарина его не видела, называется он "Слід на землі". В нем он хорошо показан, правильно. Тот фильм хронико-документальный, а не персональный от меня или от нашего сына. Лента снята с точки зрения исторического процесса, в котором жил и творил Игорь Билозир. Так как он творил музыку не только для песен, он творил музыку для спектаклей, для кинофильмов, работал много в Голливуде, много фоновой музыки написал", - объяснила Оксана Владимировна.

"Песни Игоря я постоянно пою, всегда о нем рассказываю, на каждом концерте. Его песни поют все, кто только хочет, мы издали сборник его как композитора, сборник его песен. То есть то, что могла сделать семья, с точки зрения моего подхода, моего видения, вплетения творчества Игоря Билозира в наше культурно-информационное жизненное пространство, мы сделали", - добавила она.

Дарья и Назарий Яремчуки (фото: facebook / Yaremchuk Darina)

Кроме этого, Билозир отреагировала на то, что вдова Яремчука писала, будто она "многое видела", когда была дома у покойного мужа артистки.

"Мне абсолютно ничего скрывать. При мне Дарина никогда в моем доме не жила. Если она жила тогда, когда у Игоря была другая жена, то это уже другой вопрос. Но при мне, в моем доме, Дарья с Назарием Яремчуком, никогда не жила. Вообще, Назарий Яремчук "по хатам" не жил, он всегда жил в супергостиницах, суперлюксах", - поставила точку звезда.

Скандал вокруг фильма о Яремчуке - с чего все началось

Напомним, недавно дочь и вторая жена певца презентовали фильм "Яремчук: Незрівнянний світ краси". И Билозир раскритиковала фильм. Она отмечала, что в картине не показали его первую жену Елену.

"Почему создатели фильма о Назарии не обратились к тем людям, которые шли рядом с ним по жизни и влияли на формирование его таланта? Первая семья - это самая яркая страница в его истории. Потому что с ними он начинал, они были его вдохновителями. Жена вместе с ним пела в группе. Мне кажется, что самое важное - это старт, начало. Первые шаги, которые самые трудный, но и самые трепетные с точки зрения памяти", - говорила певица.

В ответ на это, как сообщал OBOZ.UA, вдова Яремчука оставила свое мнение о словах Билозира в комментариях.

"Я бы тоже могла многое рассказать, однако никогда не смогу кого-то критиковать. Потому что мы с Назарием не раз ночевали у Игоря Билозира во Львове. Хорошо бы увидеть фильм о Билозире!" - писала она.

Комментарий Дарины Яремчук (фото: OBOZ.UA)