Оксана Билозир сказала, почему никогда не пела на русском

Украинская певица Оксана Билозир, которая недавно развелась со своим мужем после 33-х лет брака, рассказала, почему в ее репертуаре никогда не было песен на русском языке.

Свою позицию она аргументировала тем, что она всегда работала для развития культуры, а не для того, чтобы получать материальные ценности.

"Мне жизнь подарила очень много интересных поездок. Я со своим языком, своими традициями. Была востребована, и этого было достаточно. Я не за деньги работала, а для развития своей культуры. И кайфовала от этого", - отметила народная артистка Украины.

Оксана Билозир (фото: instagram.com/oksana_bilozir)

В то же время ее не смущало, что заработки у поющих на русском коллег были большими и, следовательно, они могли позволить себе снимать дорогие клипы и устраивать красочные шоу в рамках гастролей.

"Конечно, было непросто. Украиноцентричному артисту на территории украинского государства всегда было сложно. У меня и сейчас нет ротаций. Может, вы меня видели на М1 или на М2? Меня ни разу, например, не пригласили на телеканал "Интер". А что тут удивительного? Это их философия, их подходы. Было ли мне обидно? Совершенно нет. Что там делать?" - отметила Билозир.

Певица всегда имела свое мнение (фото: instagram.com/oksana_bilozir)

Даже уговоры знакомых не могли повлиять на убеждения певицы относительно творчества на русском языке.

"Знакомые говорили: "Пой на русском - будешь звездой". А я отвечала, что я хочу быть родной. Свою популярность выходила ногами: с концертами - из деревни в деревню, из городка в другой", - поделилась артистка.

Оксана Билозир (фото: instagram.com/oksana_bilozir)