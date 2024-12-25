Умер гигантский крокодил-киноактер: фильмом 80-х с его участием восхищались все

Самый известный крокодил в мире, Берт, умер в возрасте около 90 лет. Барт стал одной из звезд мира животных после того, как "сыграл роль" в американском фильме "Крокодил Данди".

О жизни Берта и интересных фактах о нем рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Печальную весть сообщили Crocosaurus Cove на своей Instagram-странице. В этом центре дикой природы, расположенном в Дарвине, Берт жил с 2008 года.

По словам центра, история жизни Берта - это история силы и стойкости. Пойманный в 1980-х годах в реке Рейнольдс на Северной территории Австралии, Берт стал одним из самых известных крокодилов в мире, появившись в "Крокодиле Данди". Это помогло показать Австралию как страну суровой природной красоты и дикой природы.

Поскольку Берта поймали в неизвестном возрасте, точно не известно, сколько лет крокодилу-киноактеру. Однако эксперты подсчитали, что ему, вероятно, было около 90-100 лет.

За эти десятилетия жизни Берт приобрел огромные размеры. От морды до хвоста он достигал около 5,1 метра в длину и весил 700 килограммов.

Кадр из фильма "Крокодил Данди"

Берт был морским крокодилом (Crocodylus porosus), видом крокодилов, обитающим на восточном побережье Индии, в Юго-Восточной Азии, на севере Австралии и в некоторых частях Микронезии.

Этот вид является крупнейшей живой рептилией на Земле, поэтому неудивительно, что их называют королями крокодилов. Однако это очень конкурентный ряд животных. Как сообщили в Crocosaurus Cove, Берт был известен своим независимым характером, а также вспыльчивым темпераментом.

Впрочем, хотя его характер мог быть сложным, благодаря своим чертам Берт получил уважение как смотрителей, так и посетителей - ведь олицетворял сильный и необузданный дух морского крокодила. Кроме этого, Берт предпочитал оставаться "холостяком" и не искал себе пару.

В центре добавили, что "Крокодил Данди" - не единственное, что прославило Берта. Он также был использован как основа для цифровых эффектов в австралийском фильме 2007 года о крокодиле-убийце "Rogue". А также успешно "предсказал" победу Франции на Чемпионате мира по футболу 2018 года.