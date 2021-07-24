Білодід принесла Україні історичну нагороду Ігор: емоції спортсменки не залишать вас байдужими

Сьогодні 20-річна Білодід провела чотири виступи у ваговій категорії до 48 кг в перший медальний день Ігор, і крайні два видалися для дівчини вельми нелегкими.

Так, українка спочатку здолала Мію Ніколіч з Сербії в 1/8 фіналу, потім взяла гору в поєдинку з Катаріною Костою з Португалії в 1/4 фіналу.

Після цього в півфіналі "Анаконда" поступилася чемпіонці світу-2017 Фуні Тонакі з Японії, яку в 2019-му раніше перемагала. Але цього разу зустріч закінчилася для української спортсменки поразкою.

Проте Дар'я залишила за собою право змагатися за "бронзову" медаль, і у вирішальному поєдинку вийшла проти представниці Ізраїлю Шири Рішон, здобувши за підсумками перемогу. У мережі вже з'явилося відео цього важливого відповідального бою:

Таким чином Дар'я Білодід принесла Україні першу олімпійську медаль в Токіо і першу в історії незалежної України нагороду в жіночому дзюдо.

Як розповіли в прес-службі НОК України та олімпійській команді, президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка привітав Дар'ю, весь тренерський склад, її батьків "зі справжнім успіхом, адже це не тільки перша медаль на турнірі в Токіо, а й історична нагорода!"

Варто зауважити, що крім фізичного навантаження Білодід сьогодні також відчувала і психологічне - на нашу чемпіонку світу (2018 і 2019 років) і чемпіонку Європи (2017 і 2019 років) ще до початку Ігор багато хто покладав вельми великі очікування. І ось таке додаткове напруження призвело до того, що після крайньої перемоги дівчина не стримала емоції, дала волю почуттям, і розплакалася.

Дар'я Білодід завоювала "бронзу" на Олімпіаді 2020 в Токіо 24 липня (фото: скріншот з відео Out GameVN / Reuters / facebook.com/olympicua)

Сама Білодід зазначила вже після отримання нагороди, що два роки тому вигравала в Японії чемпіонат світу, але це зовсім інший досвід - ЧС та Олімпійські ігри. Про це спортсменка розповіла прес-службі НОК України.

"Я віддала всі сили, які тільки залишилися, адже останню сутичку проводила на голден скор, це неймовірно важко і виснажливо. Для мене важливо налаштуватися, адже після бою, який я програла, настрій був на нулі. Дуже допомогла мама, яка є і моєю тренеркою, налаштовувала мене, знайшла потрібні слова. Відчувала і підтримку наших на арені", - розповіла дзюдоїстка.