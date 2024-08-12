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62-летний Том Круз прыгнул с парашютом и "перенес" Олимпиаду из Франции в США: это нужно видеть (видео)

Понедельник 12 августа 2024 09:19
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62-летний Том Круз прыгнул с парашютом и "перенес" Олимпиаду из Франции в США: это нужно видеть (видео) Том Круз (фото: Getty Images)
Автор: Полина Иваненко

Церемония закрытия Олимпиады в Париже, как и обещали организаторы, удивила зрителей. Прямо посреди мероприятия на крыше Станд де Франс появился 62-летний актер Том Круз, "перенесший" действо в США.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на прямую трансляцию закрытия Олимпиады рассказывает, что сделал звезда фильма "Миссия невыполнима".

Том Круз на Олимпийских играх - как это было

Почти в конце мероприятия, когда объявили, что следующая Олимпиада в 2028 году состоится в США, Франция передала флаг ОИ мэру Лос-Анджелеса Карен Басс.

62-летний Том Круз прыгнул с парашютом и &quot;перенес&quot; Олимпиаду из Франции в США: это нужно видеть (видео)

Закрытие Олимпиады (скриншот)

Казалось, что на этом все скоро закончится. Затем на сцену вышла певица H.E.R и исполнила гимн США. И во время выступления на крыше Стад де Франс внезапно появился Круз.

62-летний Том Круз прыгнул с парашютом и &quot;перенес&quot; Олимпиаду из Франции в США: это нужно видеть (видео)62-летний Том Круз прыгнул с парашютом и &quot;перенес&quot; Олимпиаду из Франции в США: это нужно видеть (видео)62-летний Том Круз прыгнул с парашютом и &quot;перенес&quot; Олимпиаду из Франции в США: это нужно видеть (видео)

Круз в Париже (скриншоты)

Актер будто бы стал спецагентом, которого играл в фильме "Миссия неосуществленная". Он спустился с крыши, уверенно держась за веревки.

62-летний Том Круз прыгнул с парашютом и &quot;перенес&quot; Олимпиаду из Франции в США: это нужно видеть (видео)62-летний Том Круз прыгнул с парашютом и &quot;перенес&quot; Олимпиаду из Франции в США: это нужно видеть (видео)62-летний Том Круз прыгнул с парашютом и &quot;перенес&quot; Олимпиаду из Франции в США: это нужно видеть (видео)

Актер на Олимпиаде (скриншоты)

После этого он взял флаг Олимпиады и уехал со стадиона. У сцены его уже ждал мотоцикл.

62-летний Том Круз прыгнул с парашютом и &quot;перенес&quot; Олимпиаду из Франции в США: это нужно видеть (видео)

62-летний Том Круз прыгнул с парашютом и &quot;перенес&quot; Олимпиаду из Франции в США: это нужно видеть (видео)

62-летний Том Круз прыгнул с парашютом и &quot;перенес&quot; Олимпиаду из Франции в США: это нужно видеть (видео)

Том Круз на закрытии Олимпиады (скриншоты)

Затем Том проехался по городу и отправился в аэропорт. Он заехал в самолет прямо на байке. И уже там стало ясно, что актер планирует прыгать с парашютом.

62-летний Том Круз прыгнул с парашютом и &quot;перенес&quot; Олимпиаду из Франции в США: это нужно видеть (видео)

Голливудский актер поразил трюками (скриншот)

Круз действительно прыгнул и приземлился прямо у легендарных букв Голливуда в Лос-Анджелесе. На стелле появились Олимпийские кольца, а затем актер передал флаг американской велосипедистке Кортни Кейт.

62-летний Том Круз прыгнул с парашютом и &quot;перенес&quot; Олимпиаду из Франции в США: это нужно видеть (видео)

Закрытие Олимпиады перенеслось в Лос-Анджелес (скриншот)

Все это происходило под песню группы Red Hot Chili Peppers. Флаг провезли по городу, а дальше начался концерт. Трюки Круза поразили зрителей, актер показал, что совсем не потерял форму и может похвастаться прекрасной ловкостью в свои 62 года.

Кстати, раньше мы рассказывали, как спортсмены из Украины пронесли флаг на закрытии Олимпиады.

Кроме этого, читайте, какие медали на Олимпийских играх завоевала Украина.

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