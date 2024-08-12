ua en ru
Пн, 12 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Билл Айлиш и Red Hot Chili Peppers феерично закрыли Олимпийские игры (видео)

Понедельник 12 августа 2024 10:42
UA EN RU
Билл Айлиш и Red Hot Chili Peppers феерично закрыли Олимпийские игры (видео) Билли Айлиш (фото: Getty Images)
Автор: Полина Иваненко

Церемония закрытия Олимпиады в Париже не только перенеслась в другой город, но и феерически завершилась выступлениями мировых звезд. Так, событие закончилось не во Франции, а в США, где спели Билли Айлиш, группа Red Hot Chili Peppers и Снуп Догг.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на трансляцию закрытия Олимпиады рассказывает, как выступили звезды и на какой локации они появились.

Звезды на Олимпийских играх

Так, первыми в кадре показались Red Hot Chili Peppers. Их песня прозвучала еще во время того, как в Париже появился Том Круз - актер "перенес" Олимпиаду в Лос-Анджелес.

Билл Айлиш и Red Hot Chili Peppers феерично закрыли Олимпийские игры (видео)

Red Hot Chili Peppers на закрытии Олимпиады (фото: Getty Images)

И затем музыкантов показали на сцене. Они исполнили свой хит "Can't Stop". Артисты были на "пляжном вайбе", пение у океана получилось легким и атмосферным.

А потом в кадре появилась Айлиш. Организаторы Олимпиады пытались скрывать, кто выступит на церемонии закрытия, однако в СМИ и сети уже писали, что Билли может появиться на концерте.

И это свершилось, хотя певица не вышла на сцену в Париже. Она, как и Red Hot Chili Peppers, выступала в Лос-Анджелесе. Впрочем, у Билли была другая импровизированная сцена. Звезда пела на террасе пляжного домика.

Еще одним сюрпризом стало выступление Снупа Догга. Репер вышел на сцену вместе с Dr.Dre. Легендарные звезды зажгли и подарили зрителям хорошее настроение.

Билл Айлиш и Red Hot Chili Peppers феерично закрыли Олимпийские игры (видео)

Снуп Догг (фото: Getty Images)

Артист исполнил две песни - "Drop It Like It's Hot" и "The Next Episode". Репер был на открытии Олимпиады, поэтому его появление на закрытии стало символическим.

К слову, недавно были названы 5 звезд, которые забрали мужчин из семьи и не построили на этом счастье.

Кроме того, ранее мы рассказывали, что Кейт Миддлтон записала видео в честь закрытия Олимпиады.

Читайте РБК-Украина в Google News
Олимпиада 2024 Билли Айлиш Звезды шоу-бизнеса
NEWS
"Прорыв" в Курской области расширяется: карты боевых действий
"Прорыв" в Курской области расширяется: карты боевых действий