І нехай весь світ зачекає: у Києві два водії влаштували бійку (відео)

У центрі Києва два водії влаштували бійку (Колаж РБК-Україна)

Водії побилися через невелике ДТП прямо в центрі столиці

У Києві, на вулиці Басейній, два водії почали розборки між собою прямо під час жвавого руху і спровокували пробку. Відео інциденту опублікували на сторінці спільноти Dtp.kiev.ua.

На кадрах відео видно, що конфлікт між водіями розгорівся після зіткнення автомобілів. Чоловіки вийшли зі своїх машин і почали розмахувати руками. Словесна перепалка швидко переросла в бійку. А автомобілі призвідників бійки перегородили дві з чотирьох смуг жвавої дороги, що спровокувало утворення величезної пробки.

"В центрі Києва два джентльмена оформляють європротокол!" – сказано в підпису під відео. Варто зазначити, що на момент бійки представників патрульної поліції не видно і можливо водії вирішили розібратися самостійно, за допомогою кулаків.

Користувачі мережі відреагували на відео інциденту і зазначили, що співробітників поліції на місці явно не вистачає.

Ранкова зарядка. Спортсмени.

Нормально! Видно, що обидва застраховані.

І нехай весь світ зачекає. Рафаелло.

1 раунд протоколу оформили.

Головне, щоб підписи були чіткими й читабельними.

Це вони малюють схему.

Машини б прибрали з дороги, і нехай хоч до ночі веселяться, два козла.

Хто ж голими руками оформляє протокол? Хоч би перо взяли, чи що.

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