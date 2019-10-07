Одним ударом збив з ніг: у Дніпрі сімейна пара влаштувала бійку на вулиці (відео)

Бійка чоловіки і жінки в Дніпрі (фото: колаж РБК-Україна)

Сімейна драма між парою сталася на дитячому майданчику в Дніпрі

У Дніпрі на дитячому майданчику чоловік побився з жінкою. Після сильного удару жінка впала на землю. Інцидент стався на житловому масиві Червоний Камінь. Про це повідомляє Telegram-канал "Х**вий Дніпро".

На відео видно, що троє чоловіків сидять на лавці на дитячому майданчику. Жінка підійшла до одного з них і почала з'ясовувати стосунки. Їй щось не сподобалося, і вона вдарила чоловіка рукою.

Бійка чоловіки і жінки у Дніпрі (відео: YouTube/Оглядач Дніпро)

У свою чергу чоловік скочив з лавки і наніс сильний удар, після якого жінка опинилася на землі. При цьому чоловік спокійно сів на своє місце. Допомогти жінці зважився один з друзів пари.

Жінка встала, прийшла в себе, і знову полізла в бійку. Вона спробувала ще раз вдарити чоловіка, але інші двоє, що сиділи на лавці поруч, разборонили сімейну пару.

Нагадаємо, що в Києві два водії влаштували бійку і ускладнили без того непростий проїзд в центрі міста. Інцидент стався на вулиці Басейній після того, як два автомобілі зіткнулися.

Раніше повідомлялося про те, що в ресторані Києва сталася бійка і поножовщина на грунті ревнощів. У ресторані Papa Nico чоловік побив жінку на очах у відвідувачів і схопився за столовий ніж. При цьому сімейна пара сиділа разом зі своїми друзями і дітьми. Одна з пар була в стані сильного алкогольного сп'яніння.