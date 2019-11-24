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У Києві перекинувся мікроавтобус

Новини » Надзвичайні події     24.11.2019 - 15:59
У Києві перекинувся мікроавтобус
Ілюстративне фото (npu.gov.ua)

Кількість потерпілих не уточнюється

У Києві в ході дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) перекинувся мікроавтобус. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на dtp.kiev.ua.

Як наголошується, автомобіль в'їхав у перекинутий мікроавтобус.

Обставини інциденту не уточнюються, але, як наголошується, обійшлося без госпіталізації - постраждалим надали медичну допомогу на місці події. Кількість потерпілих не уточнюється.

#Відео з місця: серйозне #ДТП з перекиданням сталося в Києві на Петрівці (#Почайна) на Керченській площі: перекидання на бік. Радує що в лікарню ніхто не поїхав, допомогу на місці:) Ця ділянка дуже аварійний, особливо лівий поворот з Оболоньки на Трою...

Опубліковано dtp.kiev.ua Неділя, 24 листопада 2019 р.

Нагадаємо, що під Києвом в Броварах на вулиці Черняховського автомобіль в'їхав у дерево, в результаті чого постраждали троє людей.

РБК-Україна писало, що в Києві на вулиці Старонаводницькій в результаті дорожньо-транспортної пригоди загорівся автомобіль.

Раніше повідомлялося, що в Харківській області 21 листопада в результаті ДТП загинули 2 пішоходи. Водій автомобіля Toyota не впорався з керуванням і наїхав на людину. У той же день на автодорозі Київ-Харків-Довжанський водій автомобіля Opel Vivaro скоїв наїзд на 50-річну жінку.

У Слов'янську сталася смертельна ДТП, є постраждалі Під Києвом автомобіль в'їхав у дерево, є постраждалі
Новини України КиївДТПмикроавтобус
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