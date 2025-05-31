Вещи потеряли цвет после стирки? Вот 10 ошибок, которых надо избегать

Нет ничего обиднее, чем видеть, как любимая рубашка теряет цвет или яркое полотенце тускнеет со временем. Причиной потери яркости могут быть именно ваши ошибки при стирке.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание Real Simple рассказывает о 10 самых распространенных ошибках, которые ускоряют выгорание тканей.

Игнорирование рекомендаций по уходу за одеждой

Каждый вид ткани требует особого ухода. Если не следовать инструкциям на бирках, одежда рискует быстро потерять цвет. Особенно это касается темно-синих и темно-красных вещей. Важно обращать внимание на температуру воды и режим стирки, поскольку поведение краски зависит от типа ткани.

Использование агрессивных моющих средств

Жесткие химические средства могут повреждать волокна ткани и краску. Лучше выбирать более мягкие, растительного происхождения моющие средства, которые уменьшают вред для одежды и сохраняют яркость цветов.

Чрезмерное количество стирального порошка

Слишком много порошка или геля оставляет на тканях пленку, которая делает их тусклыми и способствует более быстрому выцветанию. Важно строго придерживаться дозировки, указанной на упаковке - обычно это от 15 до 30 граммов на одну стирку.

Использование дополнительных средств для стирки

Ароматизаторы, смягчители и оптические отбеливатели создают на тканях тонкую пленку, что может привести к более быстрому выгоранию. Для сохранения цвета рекомендуется избегать лишних добавок и пользоваться только средствами, безопасными для цветных вещей.

Использование жесткой воды

Минералы, такие как кальций и магний, содержащиеся в жесткой воде, делают ткани жесткими и ускоряют потерю цвета. В то же время мягкая вода также может создавать проблемы, если использовать чрезмерное количество стирального средства - оно плохо смывается и оставляет осадок, который портит вид ткани.

Правильная стирка долго сохраняет вещи новенькими (фото: Freepik.com)

Слишком высокая температура стирки

Горячая вода открывает волокна ткани, из-за чего краска легче вымывается, и цвет выгорает быстрее. Для сохранения яркости рекомендуется стирать цветные и темные вещи в холодной или теплой воде - это поможет сохранить волокна плотными и уменьшить потерю цвета.

Перегрузка стиральной машины

Слишком много вещей в барабане не дает одежде хорошо промыться и приводит к накоплению остатков моющих средств. Это способствует потускнению тканей и быстрому выцветанию. Важно оставлять достаточно пространства, чтобы вещи могли свободно двигаться во время стирки.

Слишком частая стирка

Частая стирка создает чрезмерную механическую нагрузку на волокна ткани, что приводит к более быстрому износу и выцветанию цвета. Не стоит стирать вещи после каждого короткого использования, если они не загрязнены.

Неправильный режим сушки

Сушка при высокой температуре может дополнительно повреждать волокна и способствовать выцветанию. Для большинства тканей лучше выбирать низкие или средние температуры сушки, которые помогают сохранить цвет.

Сушка на солнце

Хотя сушка на воздухе помогает избежать воздействия высоких температур сушилки, прямой солнечный свет приводит к выгоранию цветов из-за ультрафиолетового излучения. Вещи лучше сушить в тени или в проветриваемом помещении, где нет прямого солнца.