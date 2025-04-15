Белые или коричневые? Какие яйца выбрать для самых красивых крашенок на Пасху

Перед Пасхой многие хозяйки начинают подготовку к покраске пасхальных яиц и неизменно встают перед выбором: какие яйца лучше подойдут - с белой или коричневой скорлупой?

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, яйца какого цвета подойдут лучше всего для крашенок.

Однозначного ответа нет, ведь все зависит от того, какой именно результат вы хотите получить. Рассмотрим преимущества каждого варианта.

Подойдут ли для крашенок белые яйца?

Главное преимущество белой скорлупы - она является нейтральной основой, как чистый лист бумаги. Это означает, что:

Цвета будут яркими и чистыми

Любой пищевой краситель будет выглядеть на белом фоне максимально насыщенно и именно так, как задумано производителем.

Прекрасно удаются пастельные оттенки

Если вы планируете нежно-голубые, светло-розовые, лимонные или мятные пасхальные яйца, белые яйца - лучший выбор. На коричневых такие цвета будут почти незаметными.

Точность передачи цвета

Белая основа не искажает оттенок красителя.

Подходят для сложных узоров

Если вы планируете наносить рисунки или использовать технику декупажа, белая основа обеспечит лучшую видимость деталей.

Для чего подойдут коричневые яйца?

Коричневая скорлупа сама по себе имеет цвет, который вступает во взаимодействие с красителем, создавая интересные эффекты:

Цвета получаются глубокими и насыщенными

Коричневый фон добавляет красителю глубины, делая оттенки более "земляными", естественными или похожими на драгоценные камни.

Идеальны для темных тонов

Насыщенный красный, бордовый, темно-синий, изумрудный, глубокий фиолетовый смотрятся на коричневых яйцах особенно благородно.

Лучший результат с натуральными красителями

Отвар луковой шелухи, свеклы, куркумы или кофе дает на коричневых яйцах очень красивые, глубокие природные оттенки.

Светлые красители (желтый, голубой, светло-зеленый) на коричневой скорлупе или будут незаметны, или существенно изменят свой цвет (например, желтый может стать горчичным).

Мифы о цвете яиц

Существует распространенное мнение, что коричневые яйца имеют более прочную скорлупу или являются более полезными. Это не так:

Прочность скорлупы зависит преимущественно от возраста курицы, ее породы и рациона, а не от цвета яйца. Питательная ценность белых и коричневых яиц практически идентична.

Яйца какого цвета выбрать для пасхальных яиц?

Выбор зависит исключительно от вашего творческого замысла:

Хотите ярких, "веселых" пасхальных яиц и нежных пастельных тонов - выбирайте белые яйца.

Планируете создать пасхальные яйца глубоких, насыщенных, естественных оттенков - лучше подойдут коричневые.

Для максимального разнообразия на праздничном столе - попробуйте покрасить и те, и другие!

Независимо от цвета, перед окрашиванием яйца тщательно вымойте (можно использовать соду) и обезжирьте, протерев скорлупу салфеткой, смоченной в уксусе. Так краска ляжет ровнее и будет держаться лучше.