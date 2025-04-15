Дешево и опасно. Какими красителями категорически нельзя красить яйца

Пасху невозможно представить без ярких крашанок, символизирующих жизнь и обновление. Процесс окрашивания яиц - это настоящее семейное действо. Но в погоне за самыми яркими цветами важно помнить о безопасности, ведь некоторые красители могут нести серьезную угрозу здоровью.

Какие красители для яиц ни в коем случае нельзя использовать - читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

Непищевые красители - главная опасность

Наиболее рискованно использовать для окрашивания яиц красители, которые совершенно не предназначены для контакта с пищей. К таким относятся:

Краски для тканей

Особенно опасными могут быть анилиновые красители, которые используют в текстильной промышленности. Они токсичны.

Художественные и промышленные краски

Акварель, гуашь, масляные краски, краски для стен или ремесел содержат пигменты, растворители и другие компоненты, которые не должны попадать в организм.

Канцелярские товары

Обычные маркеры, фломастеры, чернила для ручек (если на них нет специальной пометки "пищевой" или "безопасный для детей") содержат химические вещества, не рассчитанные на потребление.

Другие химические вещества

Любые красители неизвестного происхождения или с непонятным составом.

Почему такие красители опасны?

Непищевые красители могут содержать тяжелые металлы (свинец, кадмий, ртуть), токсичные органические соединения, канцерогены. Даже если скорлупа яйца целая, вредные вещества могут мигрировать через поры внутрь, особенно во время варки или длительного контакта. Попадание таких веществ в организм может вызвать острое отравление, сильные аллергические реакции, проблемы с пищеварением, а при регулярном воздействии - нанести серьезный вред внутренним органам.

А как насчет магазинных пищевых красителей?

Специальные наборы для окрашивания яиц, продающиеся в магазинах, обычно являются пищевыми добавками. Если продукт имеет соответствующую маркировку ("пищевой краситель", "для пищевых продуктов"), сертифицирован согласно украинским (ДСТУ) или европейским стандартам, он считается безопасным при соблюдении инструкции.

Однако стоит помнить:

Трещины в скорлупе

Даже безопасный пищевой краситель может проникнуть через трещины и окрасить белок. Такие яйца лучше не употреблять.

Чувствительность

Некоторые люди могут иметь индивидуальную чувствительность или аллергию даже на разрешенные пищевые красители (особенно синтетические с индексами E).

Самые безопасные варианты

Сертифицированные пищевые красители

Покупайте продукцию известных производителей в проверенных местах, внимательно читайте этикетку и инструкцию.

Натуральные красители

Это самый надежный выбор. Используйте то, что есть на кухне: