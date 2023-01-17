Бегала за украинкой, чтобы сделать фото: президент "Мисс Украина Вселенная" рассказала о поведении россиянки

14 января состоялся финал конкурса "Мисс Вселенная 2022". Еще задолго до начала мировое сообщество требовало не допускать к участию представительницу России. Но, несмотря на это, организаторы решили не дисквалифицировать ее. А зря, ведь поведение россиянки на конкурсе было явно не из лучших.

Как на конкурсе вела себя россиянка

От России на "Мисс Вселенную" уехала Анна Линникова. Ее участие было очень циничным на фоне трагедии в Днепре. Примечательно, что Анна Филимонова и Виктория Апанасенко были до последнего уверены, что россиянки на конкурсе не будет.

"В моей голове было такое понимание: если Америка так мощно помогает Украине, а конкурс "Мисс Вселенная" американский - этого просто не может произойти. Но когда россияне дали визу на 3 года, мои иллюзии испарились. Между прочим, нам визу дали только на год", - рассказала президент.

Президент "Мисс Украина Вселенная" Анна Филимонова (фото: instagram.com/anna.filimonova__)

Кроме того, во время конкурса стал еще один неприятный инцидент: на общем фото девушек россиянку поставили рядом с украинкой.

"Мисс Россию" поставили недалеко от Вики, и она попросила "Мисс Колумбию" поменяться местами, чтобы не находиться рядом с россиянкой на фото. Это сняли фаны и выставили в сеть. Реакция людей - некоторые фаны считали, что наша участница не толерантна. Это говорит о том, что в общей картине мира до сих пор нет понимания, что Россия - это тотальное зло", - возмутилась Анна Филимонова.

К тому же представитель России все время пыталась сделать как можно больше фото с участницами из других стран. Очевидно, чтобы продемонстрировать дружеские отношения России с миром.

"Мисс Россия" вела себя на конкурсе традиционно, как и весь русский народ - изображала жертву буллинга, пыталась сделать больше фото с участницами. Ей многие отказывали, но она жаловалась. Несколько раз с ее стороны были попытки сделать общую фотографию с Викой. Якобы этого хотела ее директор", - рассказывает директор.

Итоги конкурса

Виктория Апанасенко не прошла в финал "Мисс Вселенная". Она получила вознаграждение Spirit of Carnival Award. Ее дают тем участникам, кто демонстрирует важные жизненные ценности и стойкость духа.

Фото: instagram.com/crystal.viktoria

Вдобавок украинка поразила выходом в наряде "Воин света", который символизирует борьбу Украины за свободу и независимость.