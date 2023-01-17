Бігала за українкою, щоб зробити фото: президент "Міс Україна Всесвіт" розповіла про поведінку росіянки

14 січня відбувся фінал конкурсу "Міс Всесвіт 2022". Ще задовго до його початку світова спільнота вимагала не допускати до участі представницю Росії. Та попри це організатори вирішили не дискваліфіковувати її. А дарма, адже поведінка росіянки на конкурсі була явно не з найкращих.

Як на конкурсі поводилася росіянка

Від Росії на "Міс Всесвіт" поїхала Анна Ліннікова. Її участь була дуже цинічною на фоні трагедії в Дніпрі. Цікаво, що Анна Філімонова та Вікторія Апанасенко були до останнього впевнені, що росіянки на конкурсі не буде.

"У моїй голові було таке розуміння: якщо Америка так потужно допомагає Україні, а конкурс "Міс Всесвіт" американський - цього просто не може статися. Але коли росіянці дали візу на 3 роки, мої ілюзії випарувалися. Між іншим, нам візу дали лише на рік", - розповіла президент.

Президент "Міс Україна Всесвіт" Анна Філімонова (фото: instagram.com/anna.filimonova__)

Крім того, під час конкурсу став ще один неприємний інцидент: на спільному фото дівчат росіянку поставили поруч з українкою.

"Міс Росію" поставили недалеко від Віки, і вона попросила "Міс Колумбію" помінятися місцями, щоб не бути поряд із росіянкою на фото. Це зняли фани та виставили до мережі. Реакція людей - деякі фани вважали, що наша учасниця не толерантна. Це говорить про те, що у загальній картині світу досі немає розуміння, що Росія - це тотальне зло", - обурилася Анна Філімонова.

До того ж представниця Росії весь час намагалася зробити якомога більше фото з учасницями з інших країн. Вочевидь для того, щоб продемонструвати дружні стосунки Росії зі світом.

"Міс Росія" поводилася на конкурсі традиційно, як і весь російський народ - зображувала жертву булінгу, намагалася зробити більше фото з учасницями. Їй багато хто відмовляв, але вона скаржилася. Кілька разів з її боку були спроби зробити спільне фото з Вікою. Нібито цього хотіла її директорка", - розповідає директорка.

Підсумки конкурсу

Вікторія Апанасенко не пройшла у фінал "Міс Всесвіт". Натомість вона отримала винагороду Spirit of Carnival Award. Її дають тим учасницям, хто демонструє важливі життєві цінності та стійкість духу.

Фото: instagram.com/crystal.viktoria

На додачу українка вразила виходом у вбранні "Воїн світла", яке символізує боротьбу України за свободу та незалежність.