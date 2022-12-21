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"Воин света": появились фото фантастического платья Мисс Украина Вселенная 2022

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Среда 21 декабря 2022 18:03
"Воин света": появились фото фантастического платья Мисс Украина Вселенная 2022 Платье Виктории Апанасенко на мировой конкурс красоты (коллаж: Styler)
Автор: Юлия Гаюк

На ежегодном конкурсе красоты "Мисс Украина Вселенная" 2022 года наше государство представит модель Виктория Апанасенко. Недавно появились фото наряда, в котором девушка уедет в США уже в январе.

Фотографиями невероятно сильного образа делятся на странице конкурса в Instagram.

Как выглядит платье

Костюм "Воин Света" для конкурса создала дизайнер Леся Патока, ранее разрабатывавшая образы для Onuka, Джамалы, Бумбокс, Pianoбой, Сергея Бабкина, Оли Поляковой и других.

Именно над этим образом Леся работала четыре месяца.

Монолитный комбинезон символизирует броню, и как вторая кожа окутывает Викторию. Белое платье представительницы Украины состоит из стилизации вышиванки с пышными рукавами, юбки, на которую ушло более 10 метров ткани. Подлинность дополнена поясом на современный лад.

&quot;Воин света&quot;: появились фото фантастического платья Мисс Украина Вселенная 2022

Костюм "Воин света" участницы от Украины на конкурс "Мисс Вселенная" 2023 (фото: instagram.com/missukraine_universe)

Кроме самого платья в костюме есть символические крылья, украшенные разнообразными зеркальными орнаментами. Костюм также украшает головной убор с традиционными колосьями пшеницы.

&quot;Воин света&quot;: появились фото фантастического платья Мисс Украина Вселенная 2022

&quot;Воин света&quot;: появились фото фантастического платья Мисс Украина Вселенная 2022

Костюм "Воин света" участницы от Украины на конкурс "Мисс Вселенная" 2023 (фото: instagram.com/missukraine_universe)

Костюм "Воин Света" символизирует борьбу украинцев с тьмой и оберегает, как воинственный Архангел Михаил, защищающий Украину с мечом.

"В это нелегкое для нашей Родины время мы долго думали: каким должен быть образ, символизирующий нашу страну? Мы даже провели голосование среди общественности за то, какой они хотят метафорически видеть нашу страну: воссоздать трагизм украинского настоящего или показать Украину в светлом образе, который продемонстрирует украинский дух и силу нашего народа. Большинство проголосовало за вторую версию", - говорит о костюме президент конкурса Анна Филимонова.

Кто будет представлять Украину

Для поездки на конкурс "Мисс Вселенная" претендентке нужно завоевать это звание в своей стране. В 2022 году его завоевала модель родом из Черновцов Виктория Апанасенко.

Девушка начала свою конкурсную карьеру в 2014 году, участвовала в конкурсе "Мисс Чернигов-2014" и выиграла конкурс. В следующем году Апанасенко известна как финалистка "Мисс Украина 2015" и обладательница титула "Принцесса Украина 2016".

Кроме модельной деятельности Виктория является посолом мира Глобального Договора ООН в Украине.

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Виктория Апанасенко (фото: instagram.com/crystal.viktoria)

Ранее мы рассказывали, кого из украинок включили в список самых влиятельных женщин в мире.

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