Мисс Вселенная 2022: яркие фото победительницы конкурса

Что известно о победительнице конкурса Мисс Вселенная 2022 - читайте в материале ниже.

Самая старшая Мисс Вселенная

Р'Бонни Габриэль стала самой старшей победительницей конкурса Мисс Вселенная за всю историю его проведения. На момент победы ей исполнилось 28 лет.

Девушка родилась 20 марта 1994 года в городе Хьюстон, США. Ее мама - американка, а отец - филиппинец. Высшее образование получила в Университете Северного Техаса - степень бакалавра в области дизайна. Сейчас Габриэль создает дизайнерскую эко-одежду и занимается моделингом.

Фото: instagram.com/rbonneynola

В 2020 году она участвовала в конкурсе красоты "Мисс Кема США" и попала в пятерку финалисток. Далее она выиграла конкурс "Мисс Техас 2022" и "Мисс США 2022".

Следующей победой стала корона на конкурсе "Мисс Вселенная 2022". Она стала 9 американкой, которая победила в этом конкурсе.

Габриэль и Виктория Апанасенко (Фото: instagram.com/rbonneynola)

Р'Бонни Габриэль на конкурсе Мисс Вселенная

Костюмы девушки впечатлили не только других участниц конкурса и жюри, но и пользователей социальных сетей.

Она вышла на сцену в костюме астронавта - он символизировал достижения США и покорение Луны. Хотя наряд был настолько неудобным, что Габриэль едва могла в нем передвигаться.

Фото: instagram.com/rbonneynola

Для первого выхода на сцену девушка выбрала голубое мини-платье с пайетками, стразами и бисером. Для выхода в купальниках она выбрала оранжевый комплект с вырезом на талии и дополнила его накидкой с надписью: "Если не сейчас, то когда?". Этот костюм она назвала "Возрождение феникса" (Phoenix Rising).

Фото: instagram.com/rbonneynola

Еще Габриэль показала вечернее платье фиолетового оттенка с вырезами и накидкой с пышными атласными рукавами.

Фото победительницы Мисс Вселенная 2022:

Фото: instagram.com/rbonneynola