"Бедная барышня": Фарион отреагировала на обвинения Пташки и назвала ее подругой Медведчука

Ирина Фарион не перестает заходить за пределы и продолжает не корректно высказываться об украинских защитниках. В этот раз под "горячую руку" попала Екатерина Полищук, назвавшая женщину "проектом кремля".

О том, что именно Ирина написала о Пташке, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram -канал Фарион.

Фарион назвала Пташку подругой Медведчука

После громких и оскорбительных заявлений языковеда о русскоязычных воинах, на Фарион ополчились защитники и известные украинцы в целом, ведь такие высказывания не уместны. Особенно сейчас.

Ее слова задели защитников Украины сильно, ведь таким поведением она лишь провоцирует новые скандалы и отвлекает украинцев от более важных дел и проблем, которые могут стоить чьей-либо жизни.

И стоит отметить, что это стоит жизни тех, кто на фронте и кто может говорить на любом языке.

К Фарион обратился командир "Азова" и выразил все, что думает, а вслед за ним эмоциональное сообщение написала Полищук. Реакцию от ученой ждать долго не пришлось.

Ирина написала целый пост в своем Telegram-канале, где говорит, что думает о военной девушке.

"Паденьку! "Птичка" из Азовстали назвала меня "проектом кремля". Вижу, что у "птички" начался синдром наденьки савченко. А может, эта "птичка" кофе с "гардоном" выпила, и он ей это в ушко шептал из методички Медведчука. Бедная барышня. Свят. Свят. Свят. Спасите ее кто-то. Интересно, что єта барышня читала из моих работ, скылько моих програм видела, о скольких украиноцетрических проектов слышала? Хорошая подруга у неденьки от Медведчука. Сочувствую. И такие метаморфозы бывают", - пишет женщина.

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Да и сама Полищук в очередной раз не смолчала и добавила скриншот этого поста о ней в stories в Instagram с личным комментарием.

"Ох, не на тех ты, бабушка, напала. Ох не на тех. Ох, не за тех ты воюешь, бабушка. Не за тех", - написала Екатерина.

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