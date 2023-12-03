Безусловный триумф. Макс Барских с безумным успехом выступил в столичном Дворце Спорта (фото)

Макс Барских впервые собрал Дворец Спорта с украиноязычными песнями

Креативным продюсером выступил Алан Бадоев, а режиссером и хореографом-постановщиком Руслан Махов.

Макс Барских выступил в столичном Дворце Спорта (фото: пресс-служба)

Концерт певца стал самым масштабным за все время полномасштабного вторжения и начался со слов благодарности ВСУ, ГСЧС, волонтерам, медикам и каждому, кто ежедневно приближает нашу победу.

Макс Барских выступил в столичном Дворце Спорта (фото: пресс-служба)

Часть средств с прибыли традиционно будет направлена украинским военным на целевые нужды.

"В момент, когда я сомневался, именно украинцы убедили меня переходить полностью на украинский. Мой выбор не только поддержали, но и помогли найти нового себя в творчестве. Поэтому, мне есть за что благодарить каждого украинца. Путь, который преодолевает Украина, равен пути, который преодолевает каждый украинец. Вчера во Дворце Спорта состоялось шоу "Звездопад". Я вышел к вам и рассказал историю своего пути за эти почти два года войны. От первого дня, когда, казалось, не будет больше песен и не будет выступлений, и до вчерашнего дня, когда десять тысяч человек пели со мной старые и новые песни на украинском. Этот момент уже история", - поделился впечатлениями от концерта Макс.

Макс Барских выступил в столичном Дворце Спорта (фото: пресс-служба)

Барских также поблагодарил тех, "кто вернул нам надежду в завтра и дает возможность жить на своей земле".

"Спасибо нашим защитникам и защитницам, спасибо президенту, спасибо каждому украинцу, который продолжает сопротивление. Я верю в наше будущее!", - добавил он.

Макс Барских выступил в столичном Дворце Спорта (фото: пресс-служба)

Музыкальную трансформацию артиста услышали и увидели десять тысяч украинцев.

Среди гостей было также множество известных личностей: певицы TAYANNA, ROXOLANA, Love Mary и Jerry Heil, интервьюер Рамина Эсхакзай, продюсеры Ирина Горовая и Михаил Ясинский, инфлюенсер Алла Боня, телеведущие Евгений Синельников и Алексей Суханов, исполнители CHEEV, Ostrovskyi и Parfeniuk.

Приглашенной звездной гостью также стала певица Надя Дорофеева, появившаяся на сцене, исполнив вместе с Барским их хит "Ритми".

Макс Барских и Надя Дорофеева в столичном Дворце Спорта (фото: пресс-служба)