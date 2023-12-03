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Безусловный триумф. Макс Барских с безумным успехом выступил в столичном Дворце Спорта (фото)

Макс Барских выступил в столичном Дворце Спорта (фото: пресс-служба)
Автор: Иванна Пашкевич

1 декабря в столичном Дворце Спорта состоялся сольный концерт певца Макса Барских. Зрители имели возможность насладиться как треками из его нового украиноязычного альбома "Зорепад", так и обновленными золотыми хитами, выпущенными за годы 15-летней карьеры: "Туманы", "Лей, не жалкий", "Береги", "Подруга-ночь" ".

РБК-Украина (проект Styler) предлагает более подробно узнать, как прошло эмоциональное выступление исполнителя.

При написании материала использовались следующие источники: пресс-служба Макса Барских и его Instagram.

Макс Барских впервые собрал Дворец Спорта с украиноязычными песнями

Креативным продюсером выступил Алан Бадоев, а режиссером и хореографом-постановщиком Руслан Махов.

Макс Барских выступил в столичном Дворце Спорта (фото: пресс-служба)

Концерт певца стал самым масштабным за все время полномасштабного вторжения и начался со слов благодарности ВСУ, ГСЧС, волонтерам, медикам и каждому, кто ежедневно приближает нашу победу.

Макс Барских выступил в столичном Дворце Спорта (фото: пресс-служба)

Часть средств с прибыли традиционно будет направлена украинским военным на целевые нужды. 

"В момент, когда я сомневался, именно украинцы убедили меня переходить полностью на украинский. Мой выбор не только поддержали, но и помогли найти нового себя в творчестве. Поэтому, мне есть за что благодарить каждого украинца. Путь, который преодолевает Украина, равен пути, который преодолевает каждый украинец. Вчера во Дворце Спорта состоялось шоу "Звездопад". Я вышел к вам и рассказал историю своего пути за эти почти два года войны. От первого дня, когда, казалось, не будет больше песен и не будет выступлений, и до вчерашнего дня, когда десять тысяч человек пели со мной старые и новые песни на украинском. Этот момент уже история", - поделился впечатлениями от концерта Макс. 

Макс Барских выступил в столичном Дворце Спорта (фото: пресс-служба)

Барских также поблагодарил тех, "кто вернул нам надежду в завтра и дает возможность жить на своей земле".

"Спасибо нашим защитникам и защитницам, спасибо президенту, спасибо каждому украинцу, который продолжает сопротивление. Я верю в наше будущее!", - добавил он.

Макс Барских выступил в столичном Дворце Спорта (фото: пресс-служба)

Музыкальную трансформацию артиста услышали и увидели десять тысяч украинцев.

Среди гостей было также множество известных личностей: певицы TAYANNA, ROXOLANA, Love Mary и Jerry Heil, интервьюер Рамина Эсхакзай, продюсеры Ирина Горовая и Михаил Ясинский, инфлюенсер Алла Боня, телеведущие Евгений Синельников и Алексей Суханов, исполнители CHEEV, Ostrovskyi и Parfeniuk.

Приглашенной звездной гостью также стала певица Надя Дорофеева, появившаяся на сцене, исполнив вместе с Барским их хит "Ритми".

Макс Барских  и Надя Дорофеева в столичном Дворце Спорта (фото: пресс-служба)

Недавно мы рассказывали, что Вера Брежнева впервые с начала войны выступила в Украине.

Также мы писали, что MONATIK споет "отремонтированные" хиты для помощи ВСУ.

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