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Неожиданное возвращение. Вера Брежнева впервые с начала войны выступила в Украине (видео)

Суббота 25 ноября 2023 17:17
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Неожиданное возвращение. Вера Брежнева впервые с начала войны выступила в Украине (видео) Вера Брежнева (фото: instagram.com/ververa)
Автор: Иванна Пашкевич

Певица Вера Брежнева появилась на концерте "Новогодней музыкальной платформы", съемки которой прошли 24 ноября в Октябрьском дворце в Киеве. Это выступление стало первым после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на официальную страницу MUZVAR в Instagram.

Вера Брежнева спела в Киеве

Выступление исполнительницы стало неожиданностью для зрителей, ведь она не была заявлена на афише.

Артистка вышла на сцену с песней "Дякую", которая вошла в ее первый одноименный украиноязычный альбом.

Интересно, что Брежнева решила не выходить к журналистам и не давать интервью, в отличие от коллег.

Напомним, что до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Вера вместе с уже бывшим мужем, композитором и продюсером Константином Меладзе, жила и строила карьеру в России.

Неожиданное возвращение. Вера Брежнева впервые с начала войны выступила в Украине (видео)

Вера Брежнева.с Константином Меладзе (фото: instagram.com/ververa/)

Однако после 24 февраля 2022 года она разорвала все связи со страной-террористкой. Звезда отправилась в Польшу, где помогала переселенцам.

Позже стало известно о ее разводе с Меладзе. Поговаривали, что супруги разошлись из-за разных политических взглядов.

Недавно мы рассказывали, что известный украинский певец оказался в эпицентре теракта в Дублине.

Также Полякова сказала, каким бизнесом занимается ее муж во время войны.

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