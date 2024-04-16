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"Безграничного счастья и денег мешок": у кого день ангела 16 апреля и как красиво поздравить с именинами

Вторник 16 апреля 2024 07:02
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"Безграничного счастья и денег мешок": у кого день ангела 16 апреля и как красиво поздравить с именинами У кого именины 16 апреля (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

День ангела - праздник, о котором почти никто не помнит. Но если вы напомните имениннику об этой дате трогательными поздравлениями, он точно приятно удивится.

У кого день ангела 16 апреля, а также как поздравить с именинами, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

При написании материала были использованы источники: Церковный календарь, Day Today, сайты "Закарпаттячко", "Радіо Трек".

У кого именины 16 апреля

Поздравьте с праздником людей со следующими именами: Леонид, Ирина, Галина, Иван.

Поздравления с днем ангела

  • "Искренне поздравляю тебя с Днем ангела! Безграничного счастья и денег мешок! Будь счастливым человеком"

  • "В День ангела хочу пожелать, чтобы твой ангел всегда тебя оберегал и помогал тебе во всех твоих делах - домашних и рабочих, чтобы все твои начинания были воплощены в жизнь, чтобы тебя всегда сопровождали удача, процветание и успех"

  • "Поздравляем с Днем ангела! Пусть твой небесный хранитель будет рядом с тобой в минуты радости и печали, любви и разводов, ежеминутно, ежесекундно. Когда ты упадешь, он - поднимет, когда ты заплачешь - утешит, когда ты будешь радоваться он вместе с тобой будет радоваться" .

Красивый стих на именины на украинском языке

"Рано-вранці, до сходу сонця
Ангел стукав у віконце
І сказав мені новину,
Що у тебе іменини!

Бажаю тобі: тихих зоряних ночей,
Блакитних чи карих, чи сірих очей,
І щастя безмежного, щастя людського,
В житті кохати когось, лише одного!".

Напомним, недавно мы рассказывали, что запрещено делать на Великий пост.

Кроме того, на днях стало известно, как изменился церковный календарь праздников и когда Пасха.

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