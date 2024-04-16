"Безграничного счастья и денег мешок": у кого день ангела 16 апреля и как красиво поздравить с именинами

"В День ангела хочу пожелать, чтобы твой ангел всегда тебя оберегал и помогал тебе во всех твоих делах - домашних и рабочих, чтобы все твои начинания были воплощены в жизнь, чтобы тебя всегда сопровождали удача, процветание и успех"

"Поздравляем с Днем ангела! Пусть твой небесный хранитель будет рядом с тобой в минуты радости и печали, любви и разводов, ежеминутно, ежесекундно. Когда ты упадешь, он - поднимет, когда ты заплачешь - утешит, когда ты будешь радоваться он вместе с тобой будет радоваться" .