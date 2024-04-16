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"Безмежного щастя та грошей мішок": у кого день ангела 16 квітня та як красиво привітати з іменинами

Вівторок 16 квітня 2024 07:02
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"Безмежного щастя та грошей мішок": у кого день ангела 16 квітня та як красиво привітати з іменинами У кого іменини 16 квітня (ілюстрація: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко

День ангела - свято, про яке майже ніхто не пам'ятає. Але якщо ви нагадаєте імениннику про цю дату щемливими привітаннями, він точно приємно здивується.

У кого день ангела 16 квітня, а також як привітати з іменинами, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Під час написання матеріалу було використано джерела: Церковний календар, Day Today, сайти "Закарпаттячко", "Радіо Трек".

У кого іменини 16 квітня

Привітайте зі святом людей з такими іменами: Леонід, Ірина, Галина, Іван.

Привітання з днем ангела

  • "Щиро вітаю тебе з Днем ангела! Безмежного щастя і грошей мішок! Будь щасливою людиною"

  • "У День ангела хочу побажати, щоб твій ангел завжди тебе оберігав і допомагав тобі в усіх твоїх справах – домашніх і робочих, щоб всі твої починання були втілені в життя, щоб тебе завжди супроводжували удача, процвітання та успіх"

  • "Вітаємо з Днем ангела! Нехай твій небесний охоронець буде поруч тебе у хвилини радості та смутку, кохання і розлучень, щохвилини, щосекунди. Коли ти впадеш, він - підніме, коли ти заплачеш - втішить, коли ти радітимеш він разом з тобою радітиме".

Красивий вірш на іменини

"Рано-вранці, до сходу сонця
Ангел стукав у віконце
І сказав мені новину,
Що у тебе іменини!

Бажаю тобі: тихих зоряних ночей,
Блакитних чи карих, чи сірих очей,
І щастя безмежного, щастя людського,
В житті кохати когось, лише одного!".

Нагадаємо, нещодавно ми розповідали, що заборонено робити на Великий піст.

Окрім цього, днями стало відомо, як змінився церковний календар свят і коли Великдень.

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