"Безмежного щастя та грошей мішок": у кого день ангела 16 квітня та як красиво привітати з іменинами

День ангела - свято, про яке майже ніхто не пам'ятає. Але якщо ви нагадаєте імениннику про цю дату щемливими привітаннями, він точно приємно здивується.

У кого день ангела 16 квітня, а також як привітати з іменинами, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Під час написання матеріалу було використано джерела: Церковний календар, Day Today, сайти "Закарпаттячко", "Радіо Трек".